Donald Glover revive a su alter ego: Childish Gambino

Donald Glover no para. Este fin de semana fue el presentador del programa de televisión Saturday Night Live (SNL por sus siglas en inglés), y allí revivió a su alter ego, Childish Gambino, como su invitado rapero.

De Glover también podría decirse que es el hombre orquesta. Es actor, comediante, escritor, productor, cantante, rapero, DJ y como si todo esto fuera poco, también escribe canciones.

Según informa el portal silencio.com.ar, Donald Glover está en su gran momento actoral, como autor y protagonista de la serie Atlanta y diversos trabajos en cine, desde películas con el sello Marvel a Han Solo, de StarWars.

Tras iniciar su carrera con “Because the Internet” –un álbum que publicó al abandonar la serie “Community”, en 2013-, Glover deslizó el año pasado que planeaba dar por terminada su etapa musical en el corto plazo, al menos bajo ese seudónimo, explica el portal.

See Childish Gambino's caustic video for "This Is America" https://t.co/3y5iPW6k8u pic.twitter.com/yCJuq9QyWU

— Rolling Stone (@RollingStone) May 7, 2018