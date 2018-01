Como pocas veces Don Pedro Rivera decidió hablar y contar lo que pocos sabían de su separación con Doña Rosa.

El creador de la dinastía Rivera se confesó ante las cámaras de Suelta La Sopa, revelando detalles exclusivos sobre su divorcio de la madre de sus hijos y hasta su cercanía con la muerte con el accidente aéreo que sufrió su hija Jenni Rivera.

Don Pedro explicó sobre un episodio que marcó un antes y un después en su vida como lo fue su divorcio: “En el 2006, Rosie me llevó la demanda de divorcio, duró dos años en el escritorio ahí mismo en donde me la dejó. En el 2008, el 15 de abril, me llevaron otra. No recuerdo qué fecha la firmé, entonces el 2008 salimos de trabajar de aquí y ese día ella se fue para la casa de Jenni, estuvo allá 15 días y no aguantó, entonces Lupillo me llama y me dice que me salga de la casa y ahí fue cuando yo me salí”.

Una publicación compartida de Pedro Rivera🎤 (@pedroriveramusic) el Dic 28, 2017 at 12:31 PST

Lee también: Clarissa Molina presume cuerpazo de infarto en bikini

Además también explicó que él también estuvo a punto de morir junto con Jenni, sin embargo una decisión de último momento, lo salvó: “En la invitación que me hizo Jenni antes de irse para Monterrey, que fuera con ella a Monterrey y yo nunca me había negado. Le dije: ‘Acuérdate que acabamos de decir en tu programa de radio que los espero el domingo en la placita Olvera para regalarles discos, camisetas y posters tuyos’. Entonces no fui esa vez, sino también hubiese muerto en el avión”, fueron las palabras de Rivera para referirse a lo cerca que estuvo de la muerte.

El padre de la ‘Diva de la Banda’ sólo mira al futuro y sigue desarrollando sus proyectos en la industria musical, pues confesó que acaba de adquirir un lugar para firmar a todos los artistas que quieran trabajar con él y su equipo de trabajo. De igual forma, enfatizó que los van a dar a conocer a través de un canal en Youtube.

“Ahorita muchísimos trabajos se manejan a través de la tecnología y muchísima gente se ha quedado sin trabajo, tenemos que hacernos a las redes sociales. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está quedando obsoleto, cuando recién vimos que salió el internet no queríamos hacer caso y yo lo veo en mi propia persona que estuvimos obsoletos como 15 años”, fueron las palabras de Don Pedro sobre la importancia del internet en la industria musical.

Una publicación compartida de Pedro Rivera🎤 (@pedroriveramusic) el Dic 27, 2017 at 10:29 PST

Lee también: Salma Hayek, Ricky Martin y otros hispanos se visten de negro contra el acoso

El compositor también quiso enviarle un mensaje a todas las personas que lo tildan de viejo: “Como me viste, yo me vi y como me ves quién sabe si llegarás. Así que es el recado para todos ustedes que piensan que ser viejo es un defecto y no es un defecto, es un privilegio”.

Los usuarios le expresaron su apoyo a Rivera a través de Youtube: “Muy bien Don Pedro, usted échele ganas y no haga de lo que diga la gente”, “Tiene toda la razón usted Don Pedro Rivera, échele ganas y nada de arrumbarse a un cuarto”, “Muy bien Don Pedro Rivera, deja que hablan”, “Por eso se mira tan saludable y sonriente, todo le resbala”.