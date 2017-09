Don Crescencio autoriza a Rubí para que tenga muchos novios

El papá de Rubí Ibarra, don Crescencio, hizo una declaración que puso a latir de manera acelerada el corazón de millones de corazones, ya que dio su aprobación para que la quinceañera más famosa del mundo tenga muchos novios.

“Yo la aconsejo y le digo que ahorita hay muchas personas que confían en ella y en su carrera, que no haga tonterías, pero sí está bien que traiga muchos novios, no pasa nada”, declaró el señor Ibarra Pérez, mientras acompañaba a Rubí en una entrevista con Univisión.

“Conste, ¡ya dijo!, pero por el momento no”, fue la reacción de la joven potosina, quien recién acaba de lanzar en YouTube el video oficial de su último sencillo, “No quiero nada”, donde canta al lado del venezolano Yhan Rivera.

Amigos deseo que pasen buena noche 🌟los quiero 😍😘 “No Quiero Nada” Ft. YHAN RIVERA 🏖️mi videoclip 👉https://t.co/WBJ5nPMVrp pic.twitter.com/bVtxnf3pWB — Rubi Ibarra Oficial (@Rubi_IbarraMX) 29 de agosto de 2017

“Ahorita no tengo ningún pretendiente ni nada de eso y no me interesa porque yo me quiero concentrar en lo mío que es cantar. Como dice mi mamá: ‘ya el tiempo y Dios dirán’”, agregó Rubí, quien también confesó que quedó traumada con la mega fiesta que le organizaron sus padres en diciembre pasado y gracias a la cual saltó a la fama.

“Quedé traumada de ver tanta gente y ni si quiera disfrutar los 15 años. Ya no quiero fiesta ni de 16 ni 17 ni 18, sí quedé como en shock”, compartió la adolescente, que dijo esta vez celebró sólo con su familia y unos cuantos amigos, con una comida y un pastel muy sencillos, a diferencia de la fiesta del año pasado a la que se dice que asistió más de un millón de personas.