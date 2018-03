Dolores Huerta y el ¡Sí se puede!: 5 datos sobre la frase histórica

Dolores Huerta y el ¡Sí se puede! de su autoría, inspiró el eslogan de campaña presidencial de Barack Obama de 2008 “Yes We Can”, pero Huerta continúa con su activismo social a pesar de tener ya 87 años de vida.

La activista fundó el primer sindicato de trabajadores agrícolas con César Chávez, estuvo junto al senador Robert Kennedy minutos antes de que fuera asesinado, pero es poco lo que la mayoría de los estadounidenses saben de ella, pese a que entre los mexicanos-estadounidenses es un ícono de los derechos civiles, informó The Associated Press.

Dolores Huerta, cuenta que durante una reunión con los miembros de la Legislatura y el gobernado de Arizona, mientras ella y Cesar Chávez, el líder la Asociación Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW, por sus siglas en inglés) explicaban por que el ayuno y los esfuerzos de los trabajadores agrícolas serian infructuosos, los líderes repetían en español “No, no se puede”, y Dolores respondió, “¡Si, si se puede!”, “Yes we can”. De inmediato la co-fundadora de la organización hizo del lema el grito de guerra de la campaña de UFW en Arizona, reportó el sitio web UFW.

“Sí se puede!, Sí se puede”. Fue el eslogan de la campaña en Arizona en 1972 y ahora es el lema del movimiento por los derechos de los inmigrantes, reportó el National Public Radio (NPR).

La frase, “¡Si se puede! también ha sido adoptada en todo el mundo, inspirando a los defensores y activistas, desde luchas laborales, hasta los derechos civiles, reportó la fundación Chávez.

La frase de Huerta “¡Si se puede!”, inspiró el eslogan de la campaña presidencial “¡Sí, podemos!” del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama en 2008, reportó NPR.

El nuevo documental de PBS de Independent Lens, “Dolores”, está programado para emitirse en la mayoría de las estaciones de PBS el martes 27 de marzo, incluso a las 10 p.m. en KUED Canal 7, hora del Este.

Este documental, cubre la vida de Huerta como líder de United Farm Workers en California a fines de la década de 1960. Examina su papel en la lucha contra el uso de pesticidas tóxicos y por los derechos de los inmigrantes, incluyendo su lema “Si se puede”, reportó “The Salt Lake Tribune”.

"You have to go forward. You can't be afraid." – #DoloresHuerta#DoloresPBS – March 27 at 9p https://t.co/h4fecpKrBy pic.twitter.com/1YGQR1H4BV

— Independent Lens|PBS (@IndependentLens) March 18, 2018