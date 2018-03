La vida de la activista Dolores Huerta será narrada en un documental de 90 minutos, donde se conocerán detalles de su infancia en Stockton, California, al igual que de sus primeros años con United Farm Workers. La producción también expondrá su trabajo con el boicot de la uva en 1965 y su papel como feminista en el movimiento de los años 70.

A continuación te presentamos cinco datos importantes sobre la activista Dolores Huerta, con información de su sitio web Dolores Huerta.

Dolores Clara Fernández nació el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México. Pasó la mayor parte de su infancia y su adolescencia en Stockton, California, donde ella y sus dos hermanos se mudaron con su madre después del divorcio de sus padres.

How much do you know about Dolores Huerta? Learn more about the defiant feminist activist and don't miss the premiere of #DoloresPBS from @IndependentLens on Tues, March 27 at 9/8c! pic.twitter.com/WDcvtlVw72

— PBS (@PBS) March 19, 2018