Disney suspendió por tiempo indefinido el inicio del rodaje de “Guardianes de la Galaxia 3, tras despedir al director de las dos primeras entregas de la saga, James Gunn.

The Hollywood Reporter informó que Disney y Marvel cesaron en sus funciones a los últimos miembros del equipo de Gunn, quienes pulían detalles antes del inicio de la preproducción de la cinta.

El medio reseñó que ambas compañías están en búsqueda un nuevo director que tome las riendas del proyecto.

Uno de los considerados para el rol sería Taika Waititi, director de “Thor: Ragnarok“.

La preproducción de la tercera parte de “Guardianes de la Galaxia” debía comenzar en otoño y el rodaje tenía fecha de inicio a comienzos de 2019.

The production of #GuardiansOfTheGalaxy3 is being put on hold for the time being as Marvel and Disney regroup on the project https://t.co/UNzIV7xdar — Hollywood Reporter (@THR) August 24, 2018

Fuentes con conocimiento del caso citadas por The Hollywood Reporter informaron que ahora no existe un cronograma para la producción de la película.

James Gunn en el centro de la polémica

El pasado mes de julio, Disney despidió a James Gunn como director, cuando antiguos tweets escritos por el cineasta resurgieron en repuesta a sus posturas críticas de la administración de Donald Trump.

En agosto se produjo una reunión entre Disney, Marvel y el director, en la que se esperaba que Gunn fuera reinstaurado en su rol.

Sin embargo, el presidente de Disney, Alan Horn, descartó esa posibilidad por completo.

El despido de James Gunn ha desatado polémica y disgusto en el elenco de la franquicia, una de la más querida por fanáticos del universo Marvel, y que ha recaudado más 1,600 millones de dólares.

This #LaborDay weekend, make the fun last a bit longer with #GotGVol2! Get it now on Blu-ray, Digital, and 4K UHD: https://t.co/PeXjt0blDT pic.twitter.com/iVqnTOpRfd — GuardiansOfTheGalaxy (@Guardians) August 31, 2017

Los protagonistas Chris Pratt, Zoe Zaldana, Dave Bautista y Bradley Cooper publicaron una carta abierta en la que pedían a Disney el regreso de Gunn.

Bautista, quien interpreta a Drax, expresó su molestia en las redes sociales por la noticia.

En su cuenta en Twitter, Bautista etiquetó a Disney en un mensaje que mostraba un compilado de insultos por parte de Mike Cernovich, una de las figuras conservadoras que dirigió una campaña para que Gunn sea despedido.

Hey @Disney ! Here’s your guy!! What an inspiration to humanity! https://t.co/vBW7s1ZtQx — Dave Bautista (@DaveBautista) August 24, 2018