Director ganador del Oscar Milos Forman muere a los 86 años

Milos Forman, director de cine y ganador del Oscar, muere a los 86 años. Sus películas “Atrapado sin salida” (“One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, en inglés) y “Amadeus” recibieron un aluvión de premios de la Academia y le merecieron el Oscar al mejor director, informa AP.

Según informa AP, Milos Forman, cineasta checo murió alrededor de las 02:00 de la madrugada en el Hospital de Danbury, cerca de su casa en Warren, Connecticut, según un comunicado emitido por su exagente Dennis Aspland. Aspland dijo que la esposa de Forman, Martina, le notificó el deceso.

Milos Forman has left us. Genius of cinematography and master in the portrayal of the human condition. RIP pic.twitter.com/pLcXIeEH9h — Antonio Banderas (@antoniobanderas) April 14, 2018

Cuando llegó a Hollywood a fines de la década de 1960, Forman no tenía dinero y hablaba poco inglés, pero tenía un portafolio de filmes checoslovacos admirados a nivel internacional por su estilo peculiar y desenfadado. Entre ellos estaban “Pedro, el negro”, “Los amores de una rubia” y “¡Al fuego, bomberos!”.

Huérfano de víctimas del Holocausto nazi, Forman abandonó su tierra natal luego que los militares comunistas la invadieron en 1968 y acabaron con un breve periodo de libertad política y artística conocido como la Primavera de Praga.

En Estados Unidos, sus antecedentes fueron suficientes para darle entrada a los estudios de Hollywood, aunque sus primeros proyectos fueron rechazados. Tras el decepcionante estreno de su primera cinta en Estados Unidos en 1971, “Taking Off” (“Búsqueda insaciable”), Forman no tuvo oportunidad de dirigir otra película importante en cinco años.

Milos Forman was our friend and our teacher. He was a master filmmaker – no one better at capturing small unrepeatable moments of human behavior. We made two movies together and every day spent with him was a unique adventure. Milos loved life. I will miss his laughter. pic.twitter.com/1ER5ExUUHx — Larry Karaszewski (@Karaszewski) April 14, 2018

Michael Douglas le dio una segunda oportunidad cuando lo contrató para dirigir “One Flew Over The Cuckoo’s Nest”, que el actor coproducía. Esta película triunfó en todas las categorías más importantes de los Oscar de 1976.

Forman, quien trabajó meticulosamente durante meses con los guionistas y supervisando cada aspecto de la producción, no estrenó otro film hasta “Hair” de 1979.Pero para cuando se estrenó, el breve periodo de revuelta estudiantil en Estados Unidos se había disipado y el público no estaba interesado.

Forman, sin embargo, regresó por todo lo alto tres años después, con “Amadeus”.

Basada en la obra de Peter Shaffer, el filme retrata al genio musical del siglo XVIII Wolfgang Amadeus Mozart como un hombre grosero e infantil, con el menos talentoso Salieri como su sombría némesis. “Amadeus” capturó siete Premios de la Academia, incluyendo a mejor película, dirección y actor.

Milos Forman, a refugee from Czechoslovakia whose American movies "One Flew Over the Cuckoo's Nest" and "Amadeus" won a deluge of Academy Awards, including best director Oscars, has died at age 86.https://t.co/EvRCiSKULw — The Associated Press (@AP) April 14, 2018

La producción de Forman, que nunca fue un cineasta prolífico, se redujo aún más después de “Amadeus”, y sus tres películas siguientes no tuvieron mucho éxito.

“Valmont” (1989) se estrenó un año después de “Dangerous Liaisons” (“Relaciones peligrosas”), ambas basadas en la misma novela francesa.

“The People vs. Larry Flynt” (“Larry Flint: El nombre del escándalo”, 1996) fue un intento desacertado por pintar al editor de la revista Hustler como un defensor de la libertad de expresión.

“Man on the Moon” (“El lunático”, 1999) basada en la vida del héroe de culto Andy Kaufman, sí le mereció a su astro, Jim Carrey, un Globo de Oro.

Milos Forman, su nombre de pila es Jan Tomas Forman, nació en Caslav, Checoslovaquia, fue criado por parientes tras la muerte de sus padres y estudió en escuelas de arte en Praga.

El primer matrimonio del director, con la actriz Jana Brejchova, terminó en divorcio. Se casó por segunda vez con la cantante Vera Kresadlova, y tuvo melllizos, pero la pareja terminó cuando él se fue de Checoslovaquia. En 1999 se casó con Martina Zborilova, con quien también tuvo mellizos.