Dios de la Guerra 4, el juego más esperado llega muy pronto. Sony lo sabe e internet se agita. Los fans que juegan con estos dioses desde el 2005 quieren experimentar el nuevo Dios de la Guerra 4 (God of War 4 en inglés), en sus consolas de juego.

Según informa el sitio gamespot.com, el nuevo capítulo de este juego que sale a la venta para la PlayStaton 4 (PS4) el 20 de abril, es muy esperado, no solo porque es una continuación de la serie, sino también porque aporta nuevas dimensiones del juego y la historia a la franquicia.

Cory Barlog, director creativo del Estudio Santa Mónica de Sony, viene creando altas expectativas desde su página de Twitter.

En marzo, al finalizar el desarrollo del juego, Barlog decía en una entrevista a 3djuegos.com “ha sido lo más maravilloso y escalofriante que he hecho nunca y puedo decir, sin lugar a dudas, que nunca hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de Sony y el trabajo incansable del increíble equipo de Santa Monica Studio”.

Mientras tanto, y para animar la espera por el videojuego Dios de la Guerra 4, Sony aprovecha y este fin de semana del viernes 13, realiza una venta flash en su PlayStation Store. ¿El tema de los juegos en oferta? Naturalmente por ser viernes 13 son de terror.

Con descuentos de hasta 70% hasta el 16 de abril, espera mantener la atención de sus fans hasta la salida de la nueva versión de God of War.

Así es que los fans podrán encontrar tarifas muy reducidas, hasta tener en sus manos Dios de la Guerra 4.

De acuerdo a lo que informa gamespot.com se pueden encontrar, por ejemplo, “Until Dawn” (un juego de aventuras cinematográficas sobre un grupo de adolescentes que se hospedan en una cabaña en el bosque) rebajado de 20 a 6 dólares. The Last of Us Remastered, está a la venta por $ 8 (regularmente $ 20), y su expansión Left Behind se ha reducido a $ 4 (antes $10).

Para los amantes de juegos con fantasmas, The Evil Within 2 tiene un descuento del 50% ($ 30 en lugar de $ 60) y Outlast 2 está rebajado de 30 a 12 dólares.