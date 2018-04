Hola banda!Desgraciadamente me tuvieron que operar de una oclusion intestinal, por lo cual me esta diciendo el doctor que no tengo permitido viajar a Mexico esta semana. Con todo el dolor de mi corazon, no voy a poder acompañarlos este 5 y 6 de Abril en el Auditorio Nacional. Esto no quiere decir que no vaya a haber shows, simplemente que yo no voy a poder estar en ellos por cuestiones medicas. Los quiero y de verdad los voy a extrañar muchisimo pero por favor sigan apoyando a nuestra banda, la banda de toda su vida a mi Timbiriche 35! Gracias y nos vemos pronto! #tuyyosomosunomismo #losdeazulconamarillo @timbiriche_35

A post shared by Diego Schoening (@diegoschoening) on Apr 3, 2018 at 6:26pm PDT