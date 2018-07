Diego Luna encarnará a Félix Gallardo en la serie Narcos de Netflix

Diego Luna interpreta a Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto cártel de Guadalajara, en la serie Narcos: México, que llegará a Netflix este año.

Aunque el programa cuenta con el mismo equipo creativo y con varios actores de Narcos, no es considerado como una nueva temporada de éste sino como un proyecto nuevo, informó The Hollywood Reporter.

La serie sigue a dos personajes principales: Félix Gallardo cuando forma el cártel y Kiki Camarena (Michael Peña), un agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) que se muda a Guadalajara.

A diferencia de Narcos, que filmó sus tres temporadas en Colombia, este programa tuvo su rodaje en México.

Narcos in Mexico will out out soon! #narcos #NarcosMexico pic.twitter.com/3hFq6G4Qnb

Entre los actores que participan en los nuevos episodios se encuentran Alejandro Edda como Joaquín “El Chapo” Gumán, Alfonso Dosal como Benjamín Arellano Félix, Manuel Masalva como Ramón Arellano Félix, Joaquín Cosío como Ernesto Fonseca Carrillo (“Don Neto”) y Tenoch Huerta como Rafael Caro Quintero.

Get your first look at Michael Peña and Diego Luna in Netflix's #NarcosMexico: https://t.co/Upw6REIWBj pic.twitter.com/mIqak43cQg

— Screen Rant (@screenrant) July 18, 2018