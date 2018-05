Diana Reyes con fe y fortaleza continúa cantándole a su público

A tan solo unos días de su exitosa presentación en el Festival de Cinco de Mayo de Plaza Las Américas, Diana Reyes volvió a Georgia para ofrecer un par de íntimos conciertos con sus fans en Norcross y Marietta.

La carismática y versátil intérprete mexicana de géneros como la norteña, banda y duranguense, conversó con MundoHispánico sobre su videoclip más atrevido hasta la fecha, su nuevo material, y los lentes híbridos que usa debido a una miopía progresiva que padece desde hace varios años, entre otros tópicos.

MH: ¿Qué tiene el público de Atlanta que siempre te recibe cálidamente?

DR: Me pasa algo muy especial con la gente de Atlanta. La primera vez que me presenté ahí fue en una arena grande con Los Temerarios. Estaba yo cantando y la gente estaba muy seria, no gritaban, no cantaban. Yo decía, ¡uy, no les gusté!, ¿no? No es común, pues en un baile ves que la gente baila, canta, echa relajo, aplaude. En esa ocasión fue un poquito preocupante para mí. Y de repente terminamos el show, y aquella cosa casi se caía de los gritos de la gente donde me pedían otra y dije ¿qué pasó pues? ¿Me quieren o no? Jajaja. Entonces, desde ahí como que hubo una química muy padre de mi persona con la gente de Atlanta. La verdad que me encanta ir para allá y a las Carolinas, el público es muy cálido conmigo.

MH: ¿Cuál es la diferencia de participar en festivales y cantar en clubes pequeños como los bailes del 19 de mayo en el Banana’s en Norcross y Las nenas en Marietta?

DR: En clubes tengo la oportunidad de atenderlos un poquito mejor, me quedo para tomarme fotos con el público, tengo un acercamiento mucho más directo con la gente. En un festival, hay ciertos límites, no dejan pasar a la gente para estar contigo, no te permiten ir hacia la gente. Los dos tienen su encanto, ambos los disfruto mucho.

MH: ¿Cómo te atreviste a filmar el candente video de ‘La pasión tiene memoria’?

DR: Como persona y como artista uno va cambiando. Yo siempre he sido un poco reservada en cuestión de videos. De repente veo videos y se me hacen muy atrevidos y yo no sería capaz de hacer algo así. En esta ocasión se me dio la historia, pero puse mi límite porque siempre he cuidado mi imagen. Me gustó mucho la historia, y es una canción que le puede quedar a cualquiera. Sin ninguna maldad, siento que de repente puedes estar muy enamorado y feliz con tu pareja, y sin embargo hay momentos en que puedes extrañar o recordar a un amor del pasado.

MH: Además, ese tipo de videos los hacen comúnmente los caballeros. Y cuando las mujeres los hacen son una sorpresa grata, ¿no lo crees?

DR: Sí, la verdad. La producción quería como más acción y yo dije, no, no, no, no. Jajaja. Querían que menos ropa, que besos en la boca, y les dije lo siento, pero la gente siempre ha visto una imagen mía, y la cual me gusta cuidar mucho. El video se me hace fuerte, tiene un mensaje directo, pero por otro lado creo que está bien cuidado, yo siempre estoy muy tapada, no estoy como muy sexy.

“Me encantaría darle a la gente siempre mensajes de fe y fortaleza, y de que siempre hay una manera de salir adelante y de poder ver una luz positiva en la vida”, Diana Reyes, cantante mexicana

MH: ¿En qué material estás trabajando?

DR: En los shows en vivo estamos haciendo norteña banda. Después de dos discos con banda, Ajustando cuentas y Yo no creo en los hombres, acabamos de sacar el sencillo ‘Maldita mi suerte’, es un tema maravilloso, divino. Vamos a estar trabajando sencillo tras sencillo.

MH: ¿Cómo están tus ojos?

DR: Ahorita estoy bien. Hoy en día tengo la fortuna de poder ver gracias a unos lentes híbridos especiales que me hicieron, espero poder continuar con esa opción. Estos lentes son mi única opción, lamentablemente mi problema de miopía es progresivo. No sé hasta donde va a llegar.

SIN FILTRO con Diana Reyes:

Acerca de los mensajes de aliento que manda al público en sus shows: “Es importante que la gente no pierda la fe, hay ocasiones en que se necesita ese empujoncito de ánimo por situaciones que nos deprimen como una deportación o que los ‘dreamers’ vean sus sueños truncados”

Acerca de lo qué hace para actuar en clubes a media luz por lo de su miopía: “Tengo mucho cuidado. En ocasiones me pongo mis dos lentes, en otras solo puedo usar uno porque me lastima el otro, y hay otras en que no lo acepta mi ojo pues de repente esta un poco irritado y tengo que ir a cantar sin lentes”.

BREVE BIO de Diana Reyes:

Nombre: Diana Reyes

Profesión: cantante

Nacionalidad: mexicana

Fecha y lugar de nacimiento: 18 de noviembre de 1979 en La Paz, Baja California Sur

Edad: 37 años

Lo que hace en sus ratos libres: le gusta andar en bicicleta, nadar, hacer ejercicio, le encanta escalar cerros, le gusta mucho ir al cine y conocer restaurantes nuevos pues le encanta comer

Su mascota: se llama Jalapeño y es un yorkie