Hay un Día Internacional para casi todo y la música no escapa a la regla. El Día Internacional del Rock es importante porque este género musical se celebra gracias a una idea benéfica: Live Aid.

El rock es uno de los géneros musicales más populares en todo el mundo y tiene la característica de tener un rol casi fundamental en acontecimientos culturales y sociales en todas las sociedades. Incluso en países como en México la expresión “Queremos rock” creada en los años 70 por Alex Lora, vocalista de la banda El Tri, ha pasado a ser parte de la cultura urbana del país azteca.

Pero ¿cómo comenzó la celebración del día internacional del Rock? Aquí te lo contamos:

El 13 de julio de 1985 se organizó el primer festival Live Aid, una iniciativa que nació del actor y músico Bob Geldof, junto con otros artistas, informa ADN40.

El objetivo fue llamar la atención del mundo y recaudar fondos para la emergencia humanitaria que vivía la población de Etiopía en África, ante la falta de agua potable y alimentos.

Live AID se realizó en dos escenarios a ambos lados del océano atlántico, en forma simultánea. Un concierto fue en el Estadio de Wembley en Londres (Inglaterra) y el otro en el Estadio JFK en Filadelfia (EE.UU.), que fue demolido en 1992.

Su importancia fue tal, su repercusión y las participación de fuguras número uno de la música que por esos motiviso el 13 de julio se celebra el Día Internacional del Rock.

El evento fue considerado uno de los más exitosos. En en estadio de Wembley, reportóa CNN, la asistencia fue de 72,000 personas. Y alrededor de 90,000 en Filadelfia, según el sitio Bob Geldof.

Las leyendas del rock que participaron de uno y otro lado del Atlántico fueron U2, Queen, Madonna, The Who, Elton John, George Michael, David Bowie, Mick Jagger, Paul McCartney, Led Zeppelin, Duran Duran, Judas Priest, Black Sabbath, Scorpions, Eric Clapton, Phil Collins, Bob Geldof, entre otros.

1985 Live Aid Concert: Princess Diana, David Bowie, George Michael, Sir Elton John. Hard to believe only one of them is still alive. pic.twitter.com/4smgcIIZuF

— Eric Alper (@ThatEricAlper) April 13, 2017