Previo a la celebración del Día del Padre, el papá del hijo de Claudia Galván, la ex de Lorenzo Méndez, apareció en un video exigiendo que lo dejen ver a su hijo.

El post de Instagram donde el ex de Claudia denunció no ver a su hijo desde hace meses, fue retomado por la cuenta de ‘El Gordo y La Flaca“.

El sujeto del cual hasta el momento se desconoce su nombre comenzó el video asegurando que no busca fama ni promoción.

“No lo estoy haciendo por la fama ni la publicidad, lo único que quiero es ver a mi niño”, comentó.

El hombre enfatizó: “Me involucraron en un pe… bueno ahí les va, en primer lugar los comentarios que hice, ni ofendí, ni insulté a nadie, simplemente me estaba defendiendo porque no me gusta que me levanten falsos”.

“En ningún momento yo la insulté o hablé mal de ella, al contrario, le dije que era buena madre”, puntualizó.

“Creo que ya estamos suficientemente grandes para que ella levante el teléfono y me hable, en vez de publicar esto y manchar mi nombre”, concluyó.

En Día del Padre, aparece papá del hijo de la ex de Lorenzo Méndez

Aunado al video se observa en el post un par de fotografías del pequeño Julián, inclusive una con un mensaje.

“Ya meses sin ver a mi niño, pero el mundo da muchas vueltas, bendiciones mi Julián Adonai”, escribió el padre.

Los usuarios no tardaron en cuestionar los métodos con los que el preocupado padre denunció lo ocurrido.

“¿Por qué no la lleva a Corte? Por algo no ve al niño”, “ahora resulta que los problemas se resuelven publicando videos en Instagram”, “no ves a tu hijo, ve a Corte, no a Instagram”, comentaron.

De igual manera se hicieron presentes los comentarios en apoyo a la controversial bailarina exótica.

“Claudia tiene pruebas que él no quería al niño”, “ahora resulta que quieres estar en la vida de Julián, yo misma he visto todo lo que Claudia ha batallado sola con Julián”, “nada más la embarazó y se desentendió”, “todos hemos visto que es un irresponsable”, escribieron algunos usuarios.

El argumento inicial del padre de Julián de no querer fama ni promoción, no salió muy bien librado.

“Solo está buscando fama el sinvergüenza”, “ya fueron suficientes los cinco minutos de fama de Claudia y ahora este hombre”, “no pues sí se ve que no lo haces por promoción y por eso lo denuncias en Instagram, genio”, “Claudia usa a Chiquis para fama y ahora este usa a Claudia”, se lee en los comentarios.

Tras su ruptura con Lorenzo Méndez en 2015, Claudia se involucró con este hombre con el que procreó a Julián.