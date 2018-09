Día de los Abuelos en EE.UU.: los estados donde más los consienten

Se acerca el Día de los Abuelos en EE.UU. y es hora de homenajearlos, porque ¿hay algo mejor que los abuelos? Visitarlos en las vacaciones o verlos a diario, los abuelos garantizan momentos agradables, lindas memorias ,cosas ricas, muchos abrazos e interminables historias.

¿Sabes cuáles son los estados en EE.UU. que más quieren a los abuelos? toma nota y si vives en alguno de estos estados no olvides llamarle a tus abuelos este domingo 9 de septiembre.

Según Google, los 5 primeros son: Minnesota, Ohio, Texas, Georgia y Michigan que ocupa el 5to lugar. Aquí, al parecer, los abuelos consienten mucho a sus nietos y ellos, a su vez se dejan consentir.

