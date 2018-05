Día de las Madres: 4 artistas mexicanas comparten los retos de ser mamá

Hoy,un especial para todas las mamás ❤️❤️#intimamentecompartiendoentreamigas 17:00 hrs por @canalestrellas ・・・ Íntimamente. Compartiendo entre amigas es una emisión especial con la que Televisa se suma a la celebración del Día de las Madres,contará con la conducción de @jackybrv , @alejandraespinoza y la Co-conducción de @jimenezmaggie . Será una emisión llena de sorpresas en la que se reconocerá la invaluable labor de las madres, que no solo le dan vida a un ser humano, sino que asumen el compromiso de sacarlo adelante a toda costa. En este programa especial, se presentarán 4 historias de madres anónimas, que en sus ámbitos de vida familiar y de trabajo han realizado labores admirables. Mujeres que se han abierto camino en un mundo de hombres, mujeres con capacidad de superación, mujeres que mezclan trabajos exigentes con la maternidad, la familia, la preservación de tradiciones y herencia, en pocas palabras, mujeres excepcionales. Tendrá como invitadas especiales a @geraldinebazan , @lavillarrealmx y Laura León, quienes en esta emisión abrirán su vida y su corazón. La música de Íntimamente. Compartiendo entre amigas correrá a cargo del grupo femenino mariachi Flor de Toloache, ganadoras del Grammy Latino como mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. La producción de Íntimamente. Compartiendo entre amigas será de Javier Rodríguez y @miquelown , se transmitirá en las estrellas el próximo sábado 5 de mayo a las 17:00 horas y en Univisión el día 13 de mayo.

