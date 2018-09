💚 Me encantó esto, así que lo voy a compartir con ustedes: Las fuertes lluvias nos recuerdan los desafíos en la vida. Nunca pidas una lluvia más ligera, solo reza a Dios por un paraguas mejor. – ¡Esa es la actitud! 💚➖➖➖➖➖➖ La vida no se trata de encontrar a la persona adecuada, sino de crear la relación correcta. No es cómo nos importa al principio, sino cuánto nos importa hasta el final. 💚➖➖➖➖➖➖ Algunas personas siempre tiran piedras en tu camino. Depende de lo que hagas con ellos; un muro o un puente… – Recuerda que eres el arquitecto de tu vida. 💚➖➖➖➖➖➖ Busque un buen corazón, pero no busque una cara bonita, porque las cosas bellas no siempre son buenas, pero las cosas buenas siempre son bellas. 💚➖➖➖➖➖➖ No es importante tener todas las cartas buenas de la vida, pero es importante lo bien que juegas con las cartas que tienes. 💚➖➖➖➖➖➖ A menudo, cuando perdemos toda esperanza y pensamos que este es el final, recuerda a Dios y reza, es solo una curva, no el final 💚➖➖➖➖➖➖ Ten fe y ten una vida exitosa. Una de las diferencias básicas entre Dios y los humanos es que Dios da, da y perdona. Pero el humano obtiene, obtiene, obtiene y olvida. Se agradecido en la vida… 💚➖➖➖➖➖➖ Si crees que es tu despertador lo que te despierta en la mañana, intenta despertar sin el y te darás cuenta de que es la Gracia de Dios la que te despierta cada mañana, cuando te percatas de que has abierto los ojos, que estas vivo y tienes una nueva oportunidad para continuar con tus planes y proyectos , o para iniciar un nuevo camino. 💚➖➖➖➖➖➖ #pensamientos #cosas #bonitas #amor #familia #graciasdios🙏

