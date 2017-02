Detienen a Julián por culpa de Facebook, asegura Maribel Guardia

Maribel Guardia dijo que la pasada detención de su hijo Julián Figueroa al intentar ingresar a Estados Unidos fue por culpa de Facebook.

El vástago del fallecido cantante Joan Sebastian fue retenido durante 10 horas por autoridades migratorias al tratar de ingresar a Los Ángeles en una visita de turista.

“Iba de vacaciones y resulta que, como se meten a Facebook ahora, te agarran el teléfono, vieron que él tenía anunciada una presentación, pero realmente lo iban a contratar, pero no lo contrataron y lo anunciaron”, explicó Maribel.

“Le dijeron: ‘no, tú vienes a trabajar y no tienes visa de trabajo’. Y entonces lo regresaron”.

De acuerdo con la actriz y cantante, este hecho ocurrió a finales de diciembre. “Pero ya las visas de trabajo están en proceso. Es un trámite largo, aparte nos agarró diciembre.

“Yo no estaba con él (cuando lo detuvieron) porque trabajé en otras partes”, indicó.

Aclaro que a Julián no se le retiró su visa de turista, pero no lo dejaron entrar.

“Ya ves que dicen que están agarrando a casi todos los mexicanos y que, si en el teléfono llevan algo contra Trump, les quitan la visa. Ya ahorita en el teléfono traemos gran parte de lo que pensamos y sentimos.

“El Facebook es muy peligroso, porque todo lo que anuncias lo ve todo el mundo y ellos también. Ya se meten a ver dónde has cantado y dónde te has presentado y requieren tu visa de trabajo”, explicó Maribel.

A Guardia también le ha pasado que las autoridades migratorias entran a su Facebook.

“A mí también me pararon en Los Ángeles (en otra ocasión). Me metieron a un lugar y me interrogaron y todo. Por lo mismo del Facebook. Yo iba a trabajar, de hecho, el 31 (de diciembre) canté en un evento para el público gay, pero como me mandaron una carta de que era un evento altruista, no hubo problema.

“Pero eso no me importa en lo más mínimo porque me ha pasado muchas veces. Ellos están en su derecho de preguntarte y averiguar”, agregó Maribel.

Aclaró que ella siempre ha contado con visa de trabajo y la última concluyó en noviembre pasado.