La presentadora del programa ‘Despierta América’ Karla Martínez se volvió blanco de duras críticas tras compartir un logro en sus redes sociales.

La orgullosa conductora utilizó su cuenta de Instagram para compartir con su más de un millón de seguidores su reciente inclusión en “La lista de los 100” que lleva a cabo la revista “Vogue México”.

En dicha lista se nombra a lo más importante del país azteca en cuanto al entretenimiento y moda se refiere, y en esta ocasión apareció la originaria de Ciudad Juárez Chihuahua.

Con una larga falda color amarillo, camisa blanca y una singular pose es como aparece la presentadora de Univisión junto al texto: “Gracias a Vogue México por incluirme en esta lista, y a ustedes mis seguidores por ponerme ahí gracias de todo corazón por su apoyo y cariño los quiero mucho”.

Las felicitaciones aparecieron a la brevedad: “Muchas felicidades tú te mereces esto y mucho más Karla Martínez”, “bravo Karla te lo mereces”, “te lo tienes bien merecido”.

Aunque rápidamente sus seguidores dejaron ver su inconformidad con la producción de la foto: “¿Porqué te peinaron así? ¿Y esa ropa? La verdad es que no me gustan para nada tú te has puesto mejor ropa en Despierta América”, “el peinado y la ropa no te queda bien en esa foto”, “te ves extraña pareces que no fueras tú”, “es la forma en que la acomodaron y creo que la ropa se le ve grande”, “parece Morticia y la ropa parece que quitó las cortinas de su casa”, “no la reconocí quedó como una anciana”, “el pelo y el maquillaje son muy obscuros hacen que te veas de más edad”, “te ves muy fea”, “te pusieron demasiado maquillaje”.

I see you! 👁 A post shared by Karla Martínez (@karlamartineztv) on Feb 28, 2018 at 7:27am PST

Otro aspecto que recibió reiteradas críticas fue su apariencia mayor: “Si te ves más mayor en esta foto”, “Pareces de ultratumba”, “esa pose está horrible, las rodillas se te ven horribles, el maquillaje y el peinado no te queda y la ropa feísima, en fin, acabaron contigo”, “no me gusta ni la ropa ni el pelo y mucho menos la pose”.

Su cuerpo también fue fuertemente criticado: “Tus manos y tus piernas están demasiado flacas mira esa mano se te mira muy huesuda”, “Karla tú sabes que tienes fatal cuerpo, pero esa toma esta mega espantosa”, “con todo respeto, mejor no enseñes las piernas”, “las rodillas se la hubieran retocado si ya toda ella está retocada, pero les faltó esa parte”.