Destiny 2 y God of War 3: Descárgalos gratis en septiembre

Sony Interactive Entertainment dio a conocer dos de los juegos que estarán disponibles gratis en septiembre para sus fans. Los usuarios de la consola Play Station Plus pondrán incluso descargar ya uno de ellos, detalla Level Up.

Este juego ya está disponible para descarga. Sony dice que su intención es que los aficionados puedan disfrutarlo por 24 horas a través de Gambit, que integra elementos PVE y PVP. El contenido de esta prueba será parte de la expansión ‘Forsaken’, explica el medio.

Usuarios del juego, sin embargo, han notado cambios en el diseño, así como la cantidad de material de fin de juego.

Here's your PlayStation Plus lineup for September 2018! Fight to reclaim your Light in Destiny 2, or challenge the gods of Olympus itself in God of War III Remastered

— PlayStation (@PlayStation) August 29, 2018