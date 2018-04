A tan solo días que a Julián Gil no se le permitió fotografiarse con Matías, todo parece cambiar para él.

Fue durante el programa Despierta América que la hermana del actor mostró una conversación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil.

“Yo me mantuve al margen porque es un problema de ellos, hasta el puntod e que empezaron las difamaciones, donde afectaban a Julián y a toda la familia, entendí que era tiempo de interceder para defender a Julián y a todos mis sobrinos”, dijo a Karla Martínez que le preguntó sobre porqué involucrarse en el tema.

Divulgan algo personal

En lo que parece ser una plática por whatsapp ambos actores estaban por llegar a un acuerdo, pero todo cambió.

“Qué bueno que ya me dejas ver a Matías fuera del centro de convivencia”, escribió Julián.

Marjorie respondió: “También me gustó que hayas dicho que nos das el pasaporte”.

Patty Ramosco, hermana de Julián Gil, reveló la conversación en Despierta América que el actor tuvo con Marjorie y según lo que se pudo ver en los mensajes, el actor agradeció que su ex permitiera ver a su hijo.

Incluso hasta Julián le propone una hora y fecha para recoger al niño.

“Marjorie, acabo de ver tu entrevista. Qué bueno que ya me dejas ver a Matías fuera del Centro de Convivencia. Como lo dijiste, te escribo y te aviso que estoy en Cancún y llego esta tarde a México. Pasaría tipo 5 pm por tu casa. Dile a tu mamá que lo arregle. Estaré un rato en el parque con él y lo regreso a tu casa. Gracias”, escribió Julián Gil por Whatsapp.

Marjorie De Sousa no respondió en el momento sino hasta unas horas después porque también se encontraba viajando, pero le dijo que no podía dejar que vaya a ver al niño hasta no avisarle al juez del caso.

“Vengo llegando de México. Como siempre te he dicho tengo la mejor disposición pero como está tu demanda de visitas, cualquier cambio primero tenemos que enterar al juez. Entonces si quieres avísame cuando quieras presentarnos ante el juez para platicar esto y lleguemos a un acuerdo donde Mati esté totalmente protegido (esto lo digo ya que el niño debe estar con su enfermera) como te pedí desde el inicio”, le dijo Marjorie de Sousa.

Julián tomará venganza

Pero Julián no estuvo de acuerdo y terminó por llamar ‘mentirosa’ a Marjorie de Sousa.

Gil no se pudo contener y preguntó: “¿Para qué mientes diciendo que puedo ir a tu casa cuando quiera?”.

Agregó: “Ya veo que sigues mintiendo y que te crees tus mentiras”.

“Lo de la foto dime cuándo quieres pasar por mi casa para que te la tomes”, contestó Sousa.

Pero recientemente se ha dado a conocer que el actor argentino procederá legalmente contra la persona que le negó esta acción afuera del centro de convivencias este fin de semana.

“Él no está autorizado en el expediente para entregar y recoger a Matías, son las enfermeras y es la madre de la señora De Sousa, entonces, esta persona además toma las decisiones de tú no te puedes tomar una foto, hasta hoy sabemos que es el estilista”, reveló Rodrigo Carmona abogado de Gil.

El representante legal del actor también dijo al programa Hoy: “Yo vi a la señora De Sousa diciendo: ‘Julián y yo vivimos muy cerca, puede venir a la casa y tomarse una fotografía’; yo dudo mucho que Julián pueda ir, tocar el timbre, decirle señora por favor sáqueme a mi hijo y tomarse una foto”.

Continuó: “Si no lo dejan tomarse una foto fuera del centro de convivencias, ¿ustedes creen que de verdad le van a permitir que él vaya a la casa y se tome la fotografía?”.