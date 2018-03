Luego de que Chiquis Rivera diera a conocer a través de una entrevista en ‘Al Rojo Vivo’ que su relación con Lorenzo Méndez terminó, el cantante pudo utilizar sus redes sociales para mandarle un mensaje a la hija de Jenni Rivera.

Fue el pasado miércoles que Chiquis compartió que su relación amorosa con Lorenzo llegó a su fin: “No, no somos novios y no tengo anillo de compromiso”.

Y tal parece que las cosas entre ambos no terminaron de la mejor manera pues Méndez compartió una fotografía en su Instagram y escribió lo siguiente: “Como dijo el buen Pepe Gómez, quieren conocimiento, pero no quieren leer. Quieren dinero, pero no quieren trabajar. Quieren un buen cuerpo, pero que no quieren entrenar. Que fácil es querer. A empezar con los pendientes del día y ser productivo!”.

Buenas noches familia 🌙❤️ A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7) on Mar 6, 2018 at 8:42pm PST

El mensaje se puede interpretar como que va directamente contra Chiquis si se toma en cuenta que las principales críticas que se le hacen a la hija de Jenni Rivera es su falta de talento para destacar en el medio artístico sin valerse de su familia, además de su constantes señalamientos en contra de su físico por sus kilos de más.

Los comentarios a la publicación de Lorenzo no se hicieron esperar: “Chiquis te ama”, “Te dejó la gorda de la Chiquis… esa mujer no hay hombre que la llene.. le encanta la ver.. nimodo para que quieres a esa infiel si traicionó a su madre…”, “Feliz día y no se te olvide que Chiquis te ama y a mi me entristece que no estén juntos…”, “Un hombre como tú necesita una mujer que lo ame, no que un día te quiera y otro día te tenga cariño”.