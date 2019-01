Despierta América no se quedó de brazos cruzados ante el esperado regreso de Adamari López a Un Nuevo Día, así que preparó un duro golpe con una entrevista al abogado de Joaquín ´El Chapo´ Guzmán, quien por primera vez hablará en televisión este lunes.

Y es que ha causado mucha expectación entre los televidentes el anunciado retorno de Adamari a la pantalla chica, luego de casi tres meses de ausencia debido a una enfermedad respiratoria que la tuvo más de un mes en el hospital.

Conscientes de la gran popularidad que goza la conductora boricua, Un Nuevo Día ha compartido fotos y videos con el hashtag #AdaRegresa, en el que diversos compañeros le expresan la emoción que sienten de que este siete de enero por fin vuelva a la televisión.

“Amigos de Un Nuevo Día estamos muy contentos todos porque Ada regresa el lunes siete. Sabemos que está sanita, Adita pasó sus vacaciones de Navidad con la familia, con su nena, con su esposo, así que estamos muy contentos de recibirla de regreso el lunes siete”, dijo su expareja y ahora compañero de programa Marco Antonio Regil en uno de los videos compartidos.

No podía faltar en los videos el productor Ángel Raúl Román, mejor conocido como ‘Angelito’, quien también le mandó un emotivo mensaje: “Mi querida Adamari estoy súper contento porque ya por fin se acabó la espera, ya estás de vuelta, fueron muchas semanas esperándote, muchas semanas pendientes de ti, hostigando a todo el mundo en tu casa para saber cómo estabas, hasta que gracias a Dios ya estás de vuelta; jamás pensé que iba a extrañar que me besaras, que me abrazaras, que me hostigaras, todo el mundo sabe cómo me hostigas, cómo me besas, cómo me vuelves loco, yo jamás pensé que yo iba a extrañar eso, lo extraño mucho, estoy loco porque llegues, darte un beso, un abrazo y sabes que eres una persona muy especial para mí y para todos nosotros. Te queremos mucho y que tengas mucha salud”.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >