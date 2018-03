Cuando Jorge Ramos tuvo lista la portada de su libro “El desafío de un inmigrante latino en la era de Trump”, una de las primeras personas en verla y darle su aprobación fue su madre, doña Lourdes Ávalos de Ramos.

Y es que la ‘Jechu’, como le dice de cariño el periodista mexicano a su mamá, ha sido su confidente y hasta su compañera de viaje por muchos años, por eso Despierta América ‘reunió’ a madre e hijo en pleno programa en vivo gracias a la ‘magia’ de la televisión.

“Yo creo que es la primera vez que sale en televisión”, dijo Ramos cuando todavía no salía del asombro de ver a su madre del otro lado de la pantalla, vía satélite desde México, donde radica.

“Oye Jorgito tú fuiste el ejemplo, tú me enseñaste a ser madre, amiga, compañera”, fueron las primeras palabras que dijo doña ‘Jechu’ para conmover a su famoso hijo, que la próxima semana cumple 60 años.

“Yo creo que la primer rebelde que conocí en mi vida y la primer feminista que conocí en la vida, fuiste tú”, le dijo Ramos mientras le preguntaba: ¿Te acuerdas en la universidad Jechu, ahí cómo nos cruzábamos?”.

Jorge y doña Lourdes fueron compañeros de la universidad, “era mi orgullo salir al descanso y todos mis hijos ahí, feliz de la vida”, recordó la señora de 84 años de edad.

“Rebelde y maravilloso, he aprendido muchas cosas de él, que antes no me atrevía a hacer”, confesó doña Lourdes, al tiempo que Jorge reveló que su mamá “es viajera, me decía ‘quiero conocer Japón’ y me la llevé a Japón, luego nos fuimos solos a China, fue mi compañera de viaje por décadas, extraño tenerte cerquita”.

“Yo también mi niño”, le respondió ella.

“Primera vez que veo a ese señor con una sonrisa”, “mi Dios qué joven se ve la mamá, como que fueran gemelos”, “me hicieron llorar. Lindo ejemplo de madre e hijo”, “¿están seguros que es la mamá? ¿O es su hermana?”, “wao, él se ve mas viejo que su mamá, se ve una señora elegante”, fueron algunas reacciones de los seguidores del programa en Instagram.

Pero no fue la única sorpresa que recibió el periodista durante el programa, ya que al hablar de los “dreamers” nunca esperó que alguien muy especial y a quien admira, saliera de pronto a sumarse a la entrevista.

Mientras conversaba sobre la problemática de los niños que fueron traídos por sus padres a EE.UU. desde sus países de origen, apareció Gaby Pacheco, líder del movimiento de los “dreamers”.

“Son mis heroínas, porque Gaby y otros tres emigrantes en el 2010 deciden irse caminando y”, dijo Ramos mientras la conductora Karla Martínez le preguntó “¿y por qué no se lo dices a ella?”, a lo que el periodista respondió “¿a quién?”, para levantarse totalmente sorprendido de ver a la joven frente a frente.