Este domingo Univisión estrenó la sexta temporada del reality show ‘Mira Quién Baila’ en el cual el desempeño de Rosie Rivera no consiguió muy buenos resultados, pero a pesar de todo, tomó la decisión de seguir y luchar pese a las críticas.

Como ya había advertido la hermana de Jenni Rivera “no se rajó” y salió a ejecutar sus coreografías con gran esmero junto a su bailarín Daniel.

A pesar el esfuerzo de la empresaria, su actuación no logró convencer por lo que se convirtió en la primera nominada junto la actriz Verónica Montes.

TE PUEDE INTERESAR: Esposo de Bárbara Bermudo la expone en traje de baño (FOTO)

Lola Cortés quien es jueza en el programa tuvo algunas observaciones para que Rosie Rivera mejorara su aparición en la pista.

“Rosie tienes que soltarte todavía más. El baile urbano es de verdad soltarse, es cadera, es sexualidad, es atrevimiento, es como gritar libertad”.

Rosie Rivera ‘queda a deber’ en su primera aparición en ‘Mira Quién Baila’

La implacable jueza agregó: “Cero ataduras, y aquí estabas complemente atada por ti. Necesito que te sueltes”.

Pero el jurado no fue el único en mostrarse decepcionado con el debut de Rosie en el concurso, ya que las redes también hicieron sentir su inconformidad.

Entre los comentarios se leen: “Ya no está para esos trotes ya está ruca”, “el baile no es lo de ella”, “da vergüenza esta señora”, “una verdadera cristiana no bailaría así que horror”, “no es que no distinga, pierna derecha de la izquierda, sencillamente, tiene dos piernas derechas”,”muy insegura en tus movimientos te aprendes la rutina pero te falta soltar el cuerpo”, “ella está muy tiesa como momia”.

Inclusive intentaron motivarla con la memoria de su hermana: “Échale ganas Rosie, nada más imagínate qué te diría Jenni Rivera si te viera bailar con miedo “.

Por su parte, Rosie pidió su apoyo en redes sociales para evitar ser la primera expulsada de la justa.

Disfrute bailar y aprender que si puedo! Que no me raje … me salvan?! Ustedes mandan USA 👉🏼 y Mexico 👉🏼 https://t.co/yaMjvhcZWz gracias!!! 💋 — Rosie Rivera (@SoyRosieRivera) July 30, 2018

Rosie escribió en su twitter: “Disfruté bailar y aprender que sí puedo! Que no me rajé … ¿Me salvan? Ustedes mandan gracias”.

Acepta que falló y que está más ‘gordita’

Además la hermana de Jenni contó su experiencia en un video de Instagram: “Espero que estén igual de sorprendidos que yo, la neta di lo mejor de mí, fallé en el hecho de que se me olvidaron pasitos aquí y allá, pero en mi corazón creo que lo hice mejor que otras personas”.

Y agrego: “Les quiero pedir que voten, pero este video no es para que voten, es para motivarte, normalmente Rosie lloraría, soy llorona, me desanimaría, me enojaría y no te voy a mentir, porque sí te confunde y sí me han salido lágrimas, pero no he llorado, no he chillado y no me voy a desanimar”.

Comentó que lo hace por sus hijas: “Mis hijas estaban en el foro y ellas me vieron crecer, y ellas vieron que en los primeros ensayos no me iba bien y yo estaba frustrada y enojada, pero después estaba mejor, y que mi hija me diga: ‘mami tú lo hiciste bien’, yo no me puedo poner a chillar delante de ellas, yo no puedo dejarme decaer, ni quebrantar, sí se me salieron unas lagrimitas pero no me voy a rajar”.

Y aceptó que tiene unos kilos de más: “Estoy más gordita, no sé de baile, no soy actriz, tengo muchas desventajas, pero quiero decirte que en esa pista de baile, pero no me sentí menos que nadie, no dejes que tu pasado o tu peso te deomine”.

ES TENDENCIA: