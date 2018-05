Descubren 4 chistes sexuales ocultos en el diario de Anne Frank

Por muchos años el diario de Anne Frank, la niña judía que vivió escondida por años para escapar de la persecución de los nazis, ha sido motivo de estudio. En su más reciente investigación, el diario de la joven sorprendió con nuevas revelaciones.

Investigadores que usan tecnología digital descifraron la escritura en dos páginas del diario de Anne Frank que había pegado con papel de color marrón, descubriendo cuatro chistes traviesos y una explicación sincera de sexo, anticoncepción y prostitución, reportó The Associated Press.

Anne, de 13 años de edad en ese momento, escribió las dos páginas el 28 de septiembre de 1942, menos de tres meses después de que ella, su familia y otra familia judía se escondieron de los nazis en un anexo secreto detrás de una casa junto al canal en Amsterdam .

El descifrado fue realizado por investigadores del museo de Ana Frank, el Instituto de Estudios de Guerra, Holocausto y Genocidio y el Instituto Huygens de Historia de los Países Bajos.

Ellos fotografiaron las páginas, retro iluminadas por un flash, y luego usaron software de procesamiento de imágenes para descifrar las palabras, que eran difíciles de leer porque estaban mezcladas con la escritura en el reverso de las páginas.

A continuación te presentamos los cuatro chistes que descubrieron los investigadores, con información de AP.

1. Su pasaje sobre el sexo

Anne describió cómo una mujer joven tiene su período alrededor de los 14 años, diciendo que es “una señal de que está lista para tener relaciones con un hombre, pero que uno no hace eso por supuesto antes de que uno esté casado”.

2. Sobre la prostitución

“Todos los hombres, si son normales, van con mujeres, las mujeres así los abordan en la calle y luego van juntos. En París tienen grandes casas para eso. Papá ha estado allí”, escribió Anne.

3. Su broma sobre la prostitución

Una de sus bromas fue esta: “¿Sabes por qué las chicas alemanas de la Wehrmacht están en Holanda? Como colchones para los soldados”.

4. Su segundo chiste sexual:

Ella también relató esta broma: “Un hombre tenía una esposa muy fea y él no quería tener relaciones con ella. Una noche llegó a casa y luego vio a su amigo en la cama con su esposa, luego el hombre dijo: ‘Él llega y tengo que hacerlo!!! ‘”.