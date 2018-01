¿Desafiaron a Trump? Y es que la cantante Camila Cabello dedicó hoy un breve mensaje de solidaridad con los jóvenes inmigrantes conocidos como “soñadores” durante su participación en la 60 edición de los Grammy.

Cabello, que subió al escenario para anunciar una presentación del conjunto U2 grabado con imágenes de la Estatua de la Libertad, dijo ser una “orgullosa” inmigrante cubano-mexicana, nacida en La Habana.

“Y ahora -dijo- estoy de pie en el escenario de los Grammy de Nueva York”.

“Hoy, en esta sala llena de soñadores de música, recordamos que este país fue construido por soñadores para soñadores, persiguiendo el sueño americano”, dijo Cabello, justo después de unirse a Kesha y a docenas de otras mujeres en el escenario de los Grammy para realizar una poderosa interpretación de “Praying”.

La exintegrante del grupo musical femenino Fifth Harmony continuó: “Estoy aquí en este escenario esta noche porque, al igual que los Dreamers, mis padres me trajeron a este país sin nada en el bolsillo, pero con esperanza. Me mostraron lo que significa trabajar el doble y nunca rendirse. Y, sinceramente, ninguna parte de mi viaje es diferente al de ellos”.

El final de su discurso recibió un gran aplauso de la audiencia, con todos, desde su amiga Lorde hasta Beyoncé, mostrando su apoyo: “Soy una orgullosa inmigrante cubano-mexicana, nacida en el este de La Habana, de pie frente a ustedes en el escenario del Grammy en la ciudad de Nueva York, y todo lo que sé es que, al igual que los sueños, estos chicos no pueden ser olvidados y vale la pena luchar por ellos”.

El noble gesto le gano un par de cometarios positivos en las redes: “Muy humilde Hermosa muchacha”, “lindísima orgullo hispano con un gran corazón y talento”.

Hasta la periodista de Univisión Illia aplaudió el mensaje: “Poderosos mensajes en los #Grammy . La canción de #Kesha para las mujeres acosadas y abusadas. El de #CamilaCabello apoyando a los #dreamers e introduciendo #U2 cantando frente a la Estatua de la Libertad, la puerta de entrada a los inmigrantes”.

Poderosos mensajes en los #Grammy . La canción de #Kesha para las mujeres acosadas y abusadas. El de #CamilaCabello apoyando a los #dreamers e introduciendo #U2 cantando frente a la Estatua de la Libertad, la puerta de entrada a los inmigrantes. 👏🏼 — ilia calderon (@iliacalderon) January 29, 2018

En Estados Unidos hay cerca de 1.8 millones de “soñadores”, de los cuales unos 690,000 jóvenes se acogieron a programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).

Ese programa fue aprobado por el anterior presidente, Barack Obama, pero su sucesor, Donald Trump, anunció que expiraría en marzo próximo.

En los últimos días Trump se ha mostrado partidario de revisar este tema, y ha llegado a decir que “deberían poder quedarse en el país”.

El gobernante ha propuesto al Congreso una reforma que permita acceder a la ciudadanía a los “sonadores” a cambio de financiación especial para reforzar la frontera sur con México.

NO ME CABE EL ORGULLO EN EL PECHO!

Hoy CAMILA CABELLO habló delante de millones de personas y hablo de los migrantes y de lo orgullosa que esta de ser latina.

CAMILA LEGEND Y NO SE DISCUTE LO EVIDENTE!#CamilaCabello #BestSoloBreakout #iHeartAwards pic.twitter.com/Zsk4Hzfrhs — Sof 🌹 (@CubamilaCabello) January 29, 2018

Donald Trump también suena en los Grammy

El nombre de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, también ha sonado en la entrega de los Grammy 2018.

El presentador James Corden habló de políticos como Bill Clinton, quienes obtuvieron un Grammy; comentó que el siguiente año Trump podría ganar alguno.

Se proyectó entonces un video donde varias figuras leían fragmentos del polémico libro “Fire and Fury”, incluida Hillary Clinton.

El primero en aparecer fue el cantante John Legend, en lo que aparentaba ser una audición en manos de James Corden.

“Tenía un largo temor de ser envenenado, razón por la cual le gustaba comer en McDonald’s. Nadie sabía que venía y la comida estaba preparada con seguridad”, leyó Clinton hacia el final del video.