Demián Bichir denuncia lo que le hicieron en su casa tras suicidio de su esposa (VIDEO)

Demián Bichir atraviesa por un difícil momento tras el suicidio de su esposa Stefanie Sherk

Aunque el actor pidió a respeto, Telemundo y Daily Mail se metieron con la intimidad de Bichir y éste estalló

Stefanie Sherk fue encontrada ahogada en la alberca de la casa donde vivía con Demián

Demián Bichir atraviesa por momentos muy difíciles, pues luego de confirmar la información dada por varios medios de comunicación en los que se afirmaba que su esposa Stefanie Sherk se había suicidado, ahora tuvo que enfrentar a un par de periodistas que se dieron cita en su hogar.

Mediante su cuenta de Instagram, el actor compartió un video del momento en el que abre la puerta de su casa y se encuentra con un reportero y un camarógrafo de Telemundo y minutos después con un corresponsal del Daily Mail, quienes insistían en que diera declaraciones sobre la muerte de su mujer y sobre su estado de ánimo.

“Estos medios no tienen vergüenza, ni decencia, ni escrúpulos. Ellos dicen sin el menor pudor que “nuestra gente”, mis paisanos, la raza, “quieren saber”. Falso”, fue parte de lo que escribió el actor.

Y continuó escribiendo: “Nuestra gente es infinitamente más sensible ante el dolor ajeno de lo que ellos nunca serán. Que no se escuden en nuestra gente para cometer sus actos tan despreciables. Telemundo y Daily Mail no tienen corazón”, escribió Damián al pie del corto.

Para finalizar, el actor lamentó que estos dos medios no respeten sus deseos de llevar su duelo en privacidad y no dudó en advertir que emprenderá acciones legales en contra de quienes se aparezcan por su casa para buscar algún tipo de comentario de él o de su familia. (Con información de Mezcalent)