Demi Lovato y Luis Fonsi: Juntos en gira que arranca en México

Demi Lovato aceptó la invitación del Luis Fonsi a cantar en dueto “Échame la Culpa”, que ya rebasó el billón de reproducciones en YouTube, ahora están juntos de gira, informa el diario República.

El cantante, de 39 años, invitó a Lovato a ser parte de su Love+Dance World Tour, que el miércoles pasado arrancó en México y su primera plaza fue Monterrey, donde el público pudo disfrutar de Demi a través de video.

Primera vez que Lovato canta en español en su gira

“Ella está cantando la canción en español en su gira (Tell Me You Love Me World Tour, que trae a Monterrey el viernes 4 de mayo), es la primera vez que ella canta una canción en español en su gira.

“Así como ella sale en mis conciertos en las pantallas, yo la acompaño todas las noches en su gira. Eso es algo bonito, que podamos compartir una canción, compartir idiomas, compartir público y culturas”, expresó Fonsi.

“Échame la Culpa”, más de 1 billón de views

Aunque el puertorriqueño no quiere comparar el éxito mundial de “Despacito” con “Échame la Culpa”, esta última ya rebasó el billón de views en YouTube antes de lo que lo hizo “Despacito”.

Comentó que ha tenido oportunidad de hablar con Demi respecto a la buena respuesta del público y ella está muy contenta.

“Está viendo cómo el público ha reaccionado. Con todos los hits que ha tenido, ésta es la canción con más views, con más potencial en radio, la canción con la que ella ha llegado a la mejor posición en la lista de Spotify, en la lista global, que llegó a la posición número cuatro”, explicó.

“Ya de por sí ella está viendo el ‘power’ del público latino y eso me da mucha alegría”.

Desde un principio, cuando le ofreció cantar con él “Échame la Culpa”, Demi aceptó “echarse” la canción en español, aunque Fonsi tenía otra versión con más estrofas en inglés.

“No tuve que obligarla mucho”

“No tuve que obligarla mucho (a cantar en español). Le doy el crédito a ella que vio la importancia del público latino y dijo: ‘yo quiero cantar en español’.

Acabamos de lanzar la canción completamente en inglés donde yo todavía canto un versito en español y está funcionando muy bien, aunque mi favorita es la versión en español”.

Convertido en ‘Idol’

El éxito mundial de “Despacito” no sólo llevó a Fonsi junto a Daddy Yankee a cantar en la pasada entrega del Grammy estadounidense, además fue invitado a participar en el reality musical American Idol.

El boricua asistió como artista invitado a la emisión, que se estrenará este domingo en Estados Unidos por la cadena ABC.

“Me invitaron a ser parte del programa, que ya está grabado, entiendo que saldrá muy pronto al aire.

“La producción me invitó a cantar con varios concursantes, ya me escucharán cantar, estuvimos dándole el sello latino”.