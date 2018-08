Según informes, Demi Lovato se dirigirá directamente a un centro de rehabilitación después de su estadía en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, lugar en donde ha estado bajo un cuidado médico por una supuesta sobredosis de drogas que sufrió el pasado 24 de julio.

TMZ informó en exclusiva que ya se han puesto en marcha los planes para la instalación de Lovato en el centro en donde recibirá tratamiento, aunque inicialmente a su familia le costó pedirle que fuera a rehabilitación ya que no querían molestarla mientras estaba hospitalizada.

La cantante aparentemente aún se encuentra en el hospital, pero una fuente aseguró a TMZ que ella saldrá “muy pronto” y se instalará directamente en un centro de rehabilitación.

Por otra parte, un informante aseguró a Us Weekly que Demi ya “sabe que finalmente necesita ayuda seria” tras sufrir una sobredosis que puso en gran riesgo su vida.

Hasta ahora, no se sabe cuánto tiempo permanecerá recluida la estrella estadounidense en el centro de rehabilitación y continúa siendo un gran misterio el lugar que escogió su familia para que ella logre superar sus vicios.

En el mes de junio, Lovato confirmó que había sufrido una gran recaída en su sobriedad a través de un tema musical que narraba toda su experiencia en su constante lucha con el alcohol y drogas.

“Mama, lo siento, ya no estoy sobria. Y papa, por favor perdóname por todas las bebidas derramadas en el suelo. Para los únicos que no me dejaron, hemos estado en este camino antes. Lo siento mucho, ya no estoy sobria”, reza la letra de la canción ‘Sober’ de la ex estrella de Disney.