Casi dos semanas después de su ingreso a un hospital por una presunta sobredosis, Demi Lovato se pronunció por primera vez sobre lo ocurrido.

La cantante dio a conocer un mensaje dedicado a sus fanáticos a través de su cuenta oficial en Instagram, en el mismo reforzó su compromiso en superar su dependencia de sustancias con composiciones químicas.

“Yo siempre fui transparente sobre mi viaje con el vicio. Lo que he aprendido es que esa enfermedad no es algo que desaparece o disminuye con el tiempo. Es algo que tengo que seguir superando, todavía no lo he hecho”, afirmó Demi en las primeras lineas de su comunicado.

Lovato agradeció estar viva y por los miles de mensaje que recibió durante su estancia en el hospital: “Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien, a mis fanáticos por todo el amor y apoyo que me dieron esta última semana. Sus pensamientos positivos y oraciones me ayudaron a pasar por esa fase tan difícil”.

La estrella estadounidense también quiso agradecer a su familia y al equipo médico que la asistió en Los Ángeles: “Quiero agradecer a mi familia, a mi equipo y a todo el mundo en el Hospital Cedars-Sinai que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo. Sin ellos yo no estaría escribiendo para ustedes en este momento”.

La músico enfatizó para finalizar su mensaje que en estos momentos se centrará en su rehabilitación: “Ahora necesito tiempo para sanar, centrarme en mi sobriedad y en el camino que debo tomar para mi plena recuperación. El amor que me han demostrado nunca será olvidado y estoy ansiosa por el día en el que podré decir que salí del otro lado. Seguiré luchando en este momento”.

