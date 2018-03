Demi Lovato: Conoce por qué pensó en suicidarse cuando tenía 7 años

La cantante Demi Lovato consideró el suicidio cuando tenía siete años debido a un cuadro depresivo exacerbado por un trastorno bipolar, según reveló el medio la BBC, citando a la propia artista.

La intérprete de 25 años ha compartido públicamente su lucha con problemas de salud mental, abuso de substancias, depresión y trastornos alimenticios.

“Cuando tenía siete años, sabía que el dolor desaparecería si me quitaba la vida”, confesó Lovato en una entrevista para el programa Dr. Phil.

