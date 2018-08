Demi Lovato no continuará con el resto de su gira musical mientras se encuentra en el proceso de recuperación de su sobredosis de drogas.

De acuerdo con un comunicado, Lovato canceló su concierto en México en el mes de septiembre, además de las fechas confirmadas para 6 ciudades de Sudamérica en el mes de noviembre en el marco de su gira ‘Tell Me You Love Me’.

“Desafortunadamente, Demi Lovato ha cancelado su próxima gira Tell Me You Love Me en Sudamérica ya que se está centrando en su recuperación. La gira por 6 ciudades que tenía previsto visitar Chile, Argentina y Brasil a partir del 14 de noviembre ha sido cancelada. Los reembolsos de los boletos estarán disponibles en los puntos de compras y las compras con tarjetas de crédito se reembolsarán automáticamente”, aseguró el comunicado.

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Jul 23, 2018 at 3:27pm PDT

La noticia llega cinco días después de darse a conocer que Lovato había sido dada de alta del Hospital Cedars-Sinai después de su sobredosis del 24 de julio.

“Demi salió el fin de semana del Hospital. Ella recibirá atención continua en un centro de rehabilitación para pacientes internados”, aseguró una fuente a la revista People.

El informante continuó expresando: “En el Hospital, ella estaba rodeada de amigos y familiares que respaldan su sobriedad. Todos quieren que Demi se recupere lo mejor que pueda. Ella tiene un largo viaje por delante, pero con todo el amor, su viaje podría ser absolutamente positivo”.

Throwbackkkkk 📷: @angelokritikos A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Jul 19, 2018 at 3:40pm PDT

Lovato fue trasladada el 24 de julio al Hospital después del incidente que ocurrió en su residencia de Hollywood Hills. En ese momento, su publicista emitió un comunicado confirmando que la estrella estaba “despierta y con sus familiares”, al igual que agradeció a todos por sus oraciones y palabras de apoyo.