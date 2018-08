Poco menos de una semana después de entrar a rehabilitación, Demi Lovato decidió abandonarla temporalmente para recibir tratamiento en Chicago.

El pasado sábado, la cantante fue dada de alta de un hospital en Los Ángeles y voló a un centro de rehabilitación para superar su adicción a las drogas.

Recientemente, Lovato decidió volar a Chicago para reunirse con un terapeuta que se especializa en sobriedad, salud mental y bienestar.

La intérprete de ‘Skyscraper’ abandonó la rehabilitación en horas de la tarde del jueves 09 de agosto y arribó a Chicago durante la madrugada del viernes 10 de agosto, ciudad en la que se establecerá por los próximos días para recibir tratamiento antes de regresar a su rehabilitación.

El viaje de la estrella fue organizado por los doctores para ayudarla en su camino hacia la sobriedad. Han pasado poco más de dos semanas desde que Demi fue trasladada de emergencia en un ambulancia al Hospital Cedars-Sinai al ser diagnosticada con una sobredosis de heroína.

Hace unos días, Lovato rompió el silencio sobre su estado de salud al pronunciarse a través de su cuenta oficial en Instagram con un emotivo comunicado para todos sus admiradores que estuvieron apoyándola en el difícil momento que vivió.

“Siempre he sido transparente acerca de mi viaje con la adicción. Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo, es algo que debo seguir superando y todavía no lo he logrado. Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. El amor que todos ustedes me han demostrado nunca será olvidado y espero ansiosa por el día en el que pueda decir que salí de otro lado”, aseguró la ex estrella de Disney en el comunicado.