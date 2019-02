Con una foto y un confuso mensaje, Satcha Pretto hizo creer a sus seguidores que el viernes fue su último programa en el matutino de Univisión Despierta América.

La presentadora de noticias publicó una foto en su cuenta de Instagram, en la que aparece sonriente con un saco de color naranja y una blusa negra, precisamente el outfit que usó para la emisión del viernes de Despierta América.

“Termina un ciclo maravilloso y comienza otro. Vienen cosas aún más fabulosas para ustedes que durante años han sido fiel a @despiertamerica. Más detalles pronto”, escribió Satcha Pretto junto a la imagen.

“¿No vaya ser que te vas de @despiertamerica y tampoco te puedas despedir de la audiencia? Esperamos que lo que viene sea mejor para ti @satchapretto eres una excelente periodista”, le escribió una usuaria.

“No me digas que te vas, la más profesional que tenía el programa, espero que no, si es que Dios te guíe a donde vayas”, coincidió otra seguidora.

“Satcha Pretto espero no te vayas de Despierta América por favor”, “las noticias son agradables contigo, pero te deseo suerte en todo”, “no Satcha, no te vayas porfa”, “nos vas hacer mucha falta”, “no te vayas Satcha, te queremos, eres muy sencilla y bonita”, “si tú te vas, se termina Despierta América”, fueron otros de los comentarios que recibió la conductora.

Mientras que alguien fue más allá al opinar: “Seguro la votaron, ahí lo votan (a uno) por nada”.

Y no faltó quien le hiciera una petición a Luz María Doria, vicepresidenta y productora ejecutiva del programa matutino de Univisión: “OMG; no Satcha, no me digas que ya nos dejas… si eres la reina de las noticias en las mañanas. Luz María Doria no la dejes ir. Es el pilar de Despierta América. Te queremos muchísimo ahí”.

