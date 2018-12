Recientemente se filtraron en las redes sociales unas fotografías íntimas de Alfredo Adame. Ante la polémica, el conductor habló del asunto y reconoció que las fotografías de fuerte carga sexual, sí eran de él.

En entrevista con Flor Rubio en Fórmula Espectacular, Adame explicó que su ex pareja Susan Quintana se las tomó sin su consentimiento cuando estaba dormido.

“Sí, esas fotos me las tomó en mi casa estando yo dormido, también me tomó un video de cuando me acababan de operar de los ojos en Guadalajara sin permiso”.

“Tomó esas fotos y las subió, también tomó unas fotos que ella subió de mi teléfono celular que se robó, con eso me trató de extorsionar, porque ahí tenía un video de 15 segundos donde según estaba haciendo cyber sexo con una mujer”, explicó.

Adame contó que en una ocasión ella le mandó fotos desnuda, y que él, siguiendo el mismo juego, le mandó otras fotos, “y para sorpresa mía, aparecen las fotos también”.

El conductor dijo que la situación lo tiene sin cuidado y que ya tomó acciones legales en contra de Susan.

La información a partir del minuto 8:

“A mí en nada me afecta, soy un hombre de 60 años, no manejo la doble moral, yo le digo sus verdades a las malas personas, sean hombres o mujeres… te lo digo por el caso de Diana Golden, me atacó y ya se la regresé. Todos se quieren colgar porque doy buenos reflectores, Diana Golden salió de ultratumba, nadie se acuerda de ella”, expresó.

Y agregó: “Decía que estoy teniendo sexo por internet, me pidió dinero para no sacarlas a la luz. Ella me mandó fotos desnuda y en el mismo juego sexual le mandé otras mías. Se echó la soga a cuello, respecto a lo que dice del tamaño de mi pene”.

