Se ha dado a conocer un nuevo video en relación a la nueva entrega cinematográfica de Deadpool y lo más sorprendente es la aparición de la talentosa cantante Céline Dion y su rol en el proyecto cinematográfico.

El nuevo video pone a Deadpool en el escenario con la artista canadiense para una actuación hilarante y exagerada de lo que será la canción principal de la película que se estrenará en los próximos días.

La canción lleva por nombre ‘Ashes’ y presenta a Dion con el respaldo de varios violinistas y un pianista como cualquier otro video musical, pero eso cambia rápidamente con la aparición de Deadpool.

El icónico personaje sube al escenario en medio de la majestuosa y emotiva presentación de la músico, esto con la intencion de hacer un baile interpretativo de la canción.

La talentosa estrella se mostró emocionada de participar en el proyecto y así lo demostró en su cuenta oficial en Twitter: “Con el paso de los años he recibido increíbles canciones y he estado involucrada en proyectos muy divertidos. Ashes es una de esas canciones y Deadpool es algo fuera de lo normal”.

‘Deadpool 2’ llegará a las principales salas de cine el próximo 18 de mayo, una fecha realmente prometedora para el proyecto ya que pretende convertirse en un completo éxito taquillero.

‘Ashes’ es la nueva canción de Céline Dion y el video oficial fue presentado en exclusiva durante la emisión de este jueves del programa de televisión estadounidense ‘Good Morning America’.

Over the years I've received incredible songs and I’ve been involved in fun projects.Ashes is 1 of those songs and @deadpoolmovie is off-the-charts!Take the most insane ride of your life when it opens on 5/18!You’ll be laughing your “ashes” off!–Céline xx https://t.co/oQdifucwUP

— Celine Dion (@celinedion) May 3, 2018