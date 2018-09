De terror: Netflix revela trailer y anuncia fecha de estreno de “Sabrina”

Netflix publicó hoy el primer tráiler de su serie “Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina”, que estrenará el próximo 26 de octubre, reportó Tele13.

La nueva producción de la compañía se centra en el origen de la bruja adolescente y la lucha sobre el proceso de maduración para comenzar a convertirse en adulta.

Sin embargo, a diferencia de la recordada serie de televisión emitida entre 1996 y 2003, la propuesta de Netflix tiene un matiz más sombrío.

En “Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina”, Netflix apuesta por una historia que lidia con el terror, la brujería y las ciencias ocultas.

El tease oficial, de menos de un minuto de duración, muestra a la bruja celebrando su cumpleaños número 16, en compañía de un particular grupo que incluye un siniestro personaje.

Blow the candles and make a wish. Something witchy is coming your way tomorrow. #CAOS pic.twitter.com/9y1OhVNg83

— Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) September 12, 2018