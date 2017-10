Dayanara Torres sufre una lesión en la espalda mientras ensayaba para ‘Mira Quién Baila’

Dayanara Torres, una de las grandes consentidas de la actual temporada de Mira Quién Baila, debió suspender sus ensayos para la quinta gala del certamen, luego de sufrir una lesión en la espalda que requirió que fuera retirada en camilla por paramédicos, quienes la trasladaron a los servicios de emergencia.

“Los doctores diagnosticaron que era una lesión en la espalda y que necesitaba reposo de tres días”, señaló Jennifer Nieman, publicista de la puertorriqueña, luego de que fuera sometida a estudios médicos, de acuerdo con un reporte de Univision.

Aunque el percance se presentó la noche del martes, la producción del programa estaría preocupada por la condición de la ex Miss Universo, ya que podría no desempeñarse al 100 por ciento este fin de semana, justo después de brillar con luz propia el pasado domingo.

Durante su presentación el domingo pasado, Dayanara bailó el tema “Y hubo alguien” de su exesposo, Marc Anthony, pieza con la cual deslumbró a los jueces y se ganó el reconocimiento del público.

“Es como si me dieran samba y yo fuera de Brasil. Me dieron salsa y yo soy de Puerto Rico. Con todo mi amor y con todas mis ganas lo puse por Puerto Rico, porque, aunque no lo vean ahora y lo vean en seis meses, porque no hay luz, o lo vean en un año, pero que cuando lo vean digan esa es la mía”, dijo Torres luego de bailar.

Mis 👨🏻‍⚖️👩🏼‍⚖️👨🏻‍⚖️Jueces… @johnnylozada @biancapamelamarroquin @poty_castillo Mil GRACIAS por todas sus palabras hacia mi!!! Todavía no lo creo… Hice mi Baile con mucho corazón 💙 Sus palabras me han hecho vibrar de emoción! Que gran regalo me dieron. Espero seguir haciéndolos sentir orgullosos! @javierpoza @chiqui_delgado @miraquienbaila Una publicación compartida de Dayanara Torres (@dayanarapr) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 4:04 PDT

Según ha trascendido, Dayanara tenía planeado bailar el tema jazz “What a feeling!” de la cinta Flashdance este próximo domingo en el programa, lo cual ahora está en duda hasta no conocer su estado físico tras el incidente.