David Bowie: 6 razones por las que se celebra lo que serían sus 72 años

David Bowie acababa de cumplir sus 69 años cuando el 10 de enero de 2016 su cuerpo no pudo lidiar más con el cáncer de hígado que padecía. Hoy habría cumplido 72 años y el mundo lo sigue recordando por muchas razones, estas son las principales:

Somewhere out there in our Space Oddity, #DavidBowie is turning 72 today. He was the most elegant, intelligent, truly artistic person I ever had the pleasure to know, and as witty as he was kind. In art & real life, David Bowie was a hero & not just for one day. pic.twitter.com/kyyjWzlPeO

Su primer inolvidable single fue “Space Oddity”, el tema dio título a su segundo disco, en 1969. Hunky Dory (1971) y The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars (1972) fueron los trabajos que consolidaron su carrera.

El músico ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1996 pero no asistió a la ceremonia.

"I read voraciously. Every book I ever bought, I have. I can't throw it away."

The late, great David Bowie, who was born #onthisday in 1947#DavidBowie @Helengreeen pic.twitter.com/lIa47Wd1EV

