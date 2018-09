Dark Phoenix, la nueva aventura de los X-Men, ya tiene tráiler (VIDEO)

Tras un retraso en su fecha de estreno y varias regrabaciones que prolongaron la espera de los fanáticos, este jueves finalmente fue revelado el tráiler de Dark Phoenix, la entrega final de la saga X-Men que llegará a las pantallas el 14 de febrero de 2019.

El clip, publicado por 20th Century Fox a través de sus redes sociales, muestra un adelanto de la nueva cinta de los mutantes, que se centra en el personaje de Jean Gray en una trama relacionada con X-Men 3.

En Dark Phoenix, Jean Gray es encarnada nuevamente por Sophie Turner, la célebre Sansa de la aclamada Game Of Thrones, quien hizo su debut en la anterior entrega de la saga, Apocalipsis.

They’re right to fear her. #DarkPhoenix 2.14.19 pic.twitter.com/YtSSOEbQZq

— X-Men Movies (@XMenMovies) September 27, 2018