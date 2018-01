Danna Paola usó su cuenta oficial de Twitter para denunciar que le robaron su celular.

“¡Me robaron mi iPhoneX! ¡Por favor, quien lo haya encontrado, apiádese de mí! Tiene una funda rosa”, escribió en la red social el pasado miércoles.

Me robaron mi iPhoneX !!!!!! 😩😩😫😫😫😰😰😰por favor quien lo haya encontrado, apiádese de mi!! Tiene una funda rosa 🙁 — Danna Paola (@dannapaola) 17 de enero de 2018

“No tiene Internet, no puedo usar FindMyIphone. Por favor, sé que sí hay gente honesta! Si lo ven, por favor, devuélvanmelo. ¡Es una funda color baby pink!”, agregó la actriz y cantante.

“Mi teléfono no aparece por ningún lado, por favor se los ruego por favor devuélvanme mi Iphone, tal vez va a sonar muy tonto lo que voy a decir pero puede ser algo material pero tiene un valor para mí, se los ruego, la persona que lo haya encontrado juro que voy a dar una recompensa, se quedó en un foro”, dijo.

No tiene internet, no puedo usar FindMyIphone 😫 Por favor, sé que si hay gente honesta! Si lo ven porfavor devuélvanmelo es una funda color baby pink! 😩😭 — Danna Paola (@dannapaola) 17 de enero de 2018

Al final del día, la artista de 22 años de edad se resignó a perder su aparato telefónico. “En fin… si no aparece ya fue. Gracias a todos por ayudar. ¡Los amooo!”, escribió nuevamente en Twitter.

En fin…si no aparece ya fue.

Gracias a todos por ayudar.

Los amoooo💜 — Danna Paola (@dannapaola) 17 de enero de 2018



Como era de esperarse los comentarios en Twitter no paraban con las bromas, inclusive amigos de Danna: “Qué emoción, me encontré el celular de Danna Paola” a lo que la protagonista de “María Belén” escribió: “Por favor no juegues con eso, obvio es mentira verdad”, para recibir de respuesta: “ay amiga obvio no, pero te ayudo a buscarlo, vamos al Starbucks mañana, sirve nos ponemos al corriente, un b

Encontré la funda, pero no el iPhone.

Das recompensa? pic.twitter.com/E6xXP2g0ey — Xavi Arenas 🧜🏼♂ (@fishercott) 18 de enero de 2018

eso”.

“¿Quién le pone una funda rosa a un iphone X?”, “nacos les llaman”, “le preocupan las nudes”, “¿ya buscaste en tu mochila azul?”, comentaron algunos usuarios.

Antes de que finalizara el día, Danna Paola dio un ‘avance’ de su ‘investigación, al escribir: “Estoy nerviosa, al parecer ¡todavía existe gente honesta! Mi iPhoneX cuál “Mi Pobre Angelito” está extraviado en algún lugar de mi bonita CDMX…”.

Estoy nerviosa, al parecer todavía existe gente honesta…! 🙏🏻😱 mi iPhoneX cuál “mi pobre angelito” está extraviado en algún lugar de mi bonita CDMX… — Danna Paola (@dannapaola) 18 de enero de 2018

Y unos minutos más tarde agregó: “Por si tenían el pendiente o no… parece ser que lo podré recuperar. Hasta aquí mi reporte @ lopezdoriga“.