El actor y protagonista de “Hijas de la Luna”, Danilo Carrera, habló de los rumores que lo involucran con su compañera de telenovela.

Danilo se sinceró en el programa “El Gordo y la Flaca” de la cadena Univison, aclarando los comentarios que se han hecho en torno a una supuesta relación con Michelle Renaud

En un principio comentó que la telenovela fue algo que él no esperaba: “Fue una novela que salió de la nada. Yo no iba para el proyecto, ya tenían a los protagonistas”.

“De repente me hablan los jefes de Televisa, me dijeron que ahí estaba la oportunidad, que si me gustaría hacerla”, comentó.

Sin embargo, lo que lo impulso a tomar la decisión de participar en este proyecto televisivo, fue Michelle Renaud.

“Les pregunté ¿Quién va a ser la protagonista? y me dicen: ‘Michelle Renaud’ y les dije: Con Michelle a dónde sea”, puntualizó el actor.

Durante la entrevista le comentaron al actor que en México se dice que él fue el culpable de la separación entre Michelle Renaud y Josué Alvarado.

Ante dicho comentario, Danilo respondió que incluso él fue al matrimonio que celebraron Alvarado y Renaud, dejando claro que los rumores sólo quedaron en eso.

Entre la plática, Carrera dijo que los rumores fueron de gran ayuda para que la telenovela en la que participó al lado de Michelle tuviera el éxito que alcanzó.

“Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Que la gente empiece a hablar, que se empiece a correr este rumor (la supuesta relación entre él y Renaud)”.

“Porque llega el fin de la novela en domingo y rompimos récords, siendo una novela que estuvo a las 6:30 de la tarde”, puntualizó el actor.

Además, comentó que los rumores siempre son parte de las personas involucradas en la farándula. “Pasa con Fabiola Guajardo, han dicho que soy gay”, haciendo énfasis a los diferentes comentarios de los medios.

Danilo comenta que no ha hablado con sus compañeros

Para finalizar la entrevista, Carrera dijo que al finalizar la telenovela ha roto comunicación con sus compañeros de ese entonces.

“Les voy a decir una cosa que les puede parecer mentira. Yo dije ‘voy a tener muchos amigos al final de la novela’… no hablo con nadie. Han pasado dos semanas que dejé de grabar y no me ha mandado un mensajito absolutamente nadie”.

Por último, los usuarios que comentaron el vídeo piensan que deben de formar una pareja ambos actores.

“Ojalá estuvieran juntos. Ambos son muy lindos y aunque no estén juntos los apoyo”, “te amo, hermoso. Me encantaría que fuese verdad que estés saliendo con Michelle” pudo leerse.