“El muerto me lo van a tirar a mí”, es parte de lo que comentó el actor Danilo Carrera sobre el reciente divorcio de Michelle Renaud.

Recientemente la actriz Michelle Renaud confirmó su separación de Josué Alvarado dando pie a diversos rumores.

Por su parte el Danilo fue entrevistado por ‘Despierta América‘ donde aclaró los rumores de un supuesto romance con su compañera.

Si bien la pasión entre Carrrera y Renaud se vivió con gran realismo frente a las cámaras en la telenovela Hijas de la Luna, el actor reveló que se trata meramente de profesionalismo.

“Siempre habrá un chisme sobre todo cuando hay una situación como la que está pasando Michelle. Obviamente, el muerto me lo van a tirar a mí”, compartió.

Danilo Carrera prefiere mantener la ambigüedad

El ecuatoriano, no confirmó pero tampoco desmintió un supuesto amorío con Michelle Renaud.

“Nunca he negado ni confirmado nada que tenga que ver con mi vida privada, en este caso no puedo ni hablar del tema porque es una relación ajena, yo quiero mantener la ambigüedad”, externo.

“Yo creo que en todas mis entrevistas he dicho y ustedes no me van a dejar mentir, que yo también tengo una relación y pues trato de mantenerlo lo más privado y misterioso posible y siempre ha sido así”, compartió.

Y en cuanto la pregunta de si su relación se veía afectada por estos rumores, esto fue lo que respondió.

“En mi relación no hay ningún problema por lo que sale en la prensa. Los problemas en una relación son de dos personas, el resto de personas que opinen, que hablen, que digan”, puntualizó.

Para concluir agregó: “Si tú dejas que eso te afecte, pues ya estás hablando de una relación que tiene problemas, me han dicho que soy gay, que me acuesto con escritores… han dicho tantas cosas negativas de mí que no las desmiento… que digan lo que quieran”.

En cuanto a si conoce al exmarido de Michelle solo dijo que lo ha saludado pero que no tiene ninguna relación con él.

En las redes sociales los comentarios de apoyo hacía el actor por parte de sus seguidores no tardaron en aparecer.

“No hay tercero en discordias”, “hay gente que no están comprometidos y no conocen el respeto a sus matrimonios”,”déjalos que hablen Dani, no tiene nada mejor que hacer”, “la prensa siempre levantando calumnias y vomitando veneno”, se lee en los comentarios.

