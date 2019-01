El actor Danilo Carrera dejó perplejos a sus fans al anunciarse que supuestamente está comenzando a tramitar sus documentos de divorcio, pero lo que causó más revuelo fue que Lili Estefan le ‘declaró su amor’ para felicitarlo por su cumpleaños… ¿qué opinará el exesposo de la conductora de Univisión?

La vida sentimental entre famosos siempre ha estado en el ojo del huracán.

Algunas veces, debido a la excelente relación que llevan. Por ejemplo, Adamari López y Toni Costa; Priscila Ángel y Gustavo Ángel, entre muchas otras.

TE PUEDE INTERESAR: Aracely Arámbula está de luto tras un terrible fallecimiento (VIDEO)

En otras ocasiones, las celebridades prefieren ocultar su relación y estar alejados de los reflectores, tal es el caso de Jorge Ramos y Chiqui Delgado.

Sin embargo, muchas veces las diferencias en horarios, lugares de trabajo y asuntos personales, han llevado a las parejas a dar por terminado su amor.

A pesar de que Danilo Carrera ha sido muy reservado con su vida sentimental, situación que por varios años lo llevó a negar que estaba casado, ahora se ha dado a conocer que el actor está en tramites de divorcio con su esposa Ángela Rincón.

De acuerdo a la revista TVyNovelas, el actor ecuatoriano y la actriz venezolana estarían firmando su divorcio luego de tres años de vivir en matrimonio.

De igual forma, los documentos legales de la Corte de Familia de Miami presentados por la revista, hacen constar que la petición de la separación fue hecha por Ángela del Rincón desde el 12 de diciembre del año pasado.

Según usuarios de las redes, desde hace unos meses las especulaciones en torno a una crisis en el matrimonio de Danilo Carrera empezaron a surgir.

De acuerdo con la revista TVyNovelas, el actor y Ángela iniciaron los trámites de divorcio en diciembre de 2018.

La revista afirma que la petición de divorcio fue realizada por Ángela Rincón el 12 de diciembre de 2018 en la Corte de la Familia de la ciudad de Miami, Florida.

Sin embargo la misma conductora Lili Estefan llamó la atención pues compartió una foto con el galán de novelas para felicitarlo por su cumpleaños, algo que no fue bien visto por muchos de sus fans.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida!!!!! @danilocarrerah te queremosssssss love you to the moon and back #Repost @danilocaxdanilo”, escribió la conductora de El Gordo y La Flaca.

Rápidamente sus fans le reclamaron a ‘La Flaca’: “¿Porqué dices que el es el amor de tu vida?, eso se da a muchas especulaciones no crees. Se ha dicho mucho que ustedes tenían una relación de amantes cuando el trabajaba en @elgordoylaflaca se habló mucho de eso y ahora tu escribes eso de que él es el amor de tu vida. No crees que estas dando razones para que sigan hablando y confirmen lo que habían dicho. Ten mucho cuidado con lo que escribes mi flaca, se que eres muy amorosa y amigable pero a veces te pasas”.

Incluso unos fueron más allá: “te expresas como una teenage girl con lo vieja que estás ahora has causado el divorcio entre él su esposa”, “Ya se divorció, atáscate que hay lodo!! Tú divorciada y a la orden qué esperas…”, “Ese puede ser el hijo de Lili, ya ella es una mujer muy mayor no creo que quiera cambiar pañales de nuevo, ese tipo es bien feo para mi gusto”.

“Les dije y les vuelvo a repetir esta viejita pasa caliente como perrita buscando perro”, agregó uno más.

Pero algunos hasta la felicitaron: “Lili malos ratos pero bueno gustos okay”.

La noticia del supuesto divorcio de Danilo, fue retomada en algunas páginas de Instagram e hizo reaccionar de una forma muy peculiar a los usuarios, quienes aseguraban no saber que el galán estaba casado.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >