Daniela Castro no se encuentra en el mejor momento en cuanto a su salud y es que acaba de dar a conocer que sufrió un accidente mientras se encontraba grabando algunas escenas de la telenovela “Me Declaro Culpable” y aunque sí terminó bastante lastimada, decidió continuar para no perjudicar el trabajo de sus compañeros de melodrama y de los encargados de la producción.

A través de un video publicado en sus redes, la actriz dio a conocer que mientras se encontraba en el set junto a otros actores, una de las lámparas que colgaban del techo se desplomó y cayó en sus piernas, lastimándole severamente las rodillas y aunque se le insistió que se tomara tiempo para recuperarse, ella no hizo caso.

“Pues se cayó sin querer una lámpara de iluminación, yo estaba sentada y se cayó encima de mi rodilla y a raíz de eso tengo una lesión en los meniscos. Soy una persona muy profesional y la verdad no me gusta detener las grabaciones; sin embargo, todos han sido muy generosos conmigo”, detalló Daniela.

Asimismo, la villana de este melodrama reveló que a raíz del incidente se han rodado las escenas de tal manera que no se lastime más y confesó que no ha acudido a sus sesiones de fisioterapia debido a la intensa carga de trabajo que tiene, pero lo hará para poder estar en óptimas condiciones muy pronto.



Como toda una profesional Daniela decidió no detener la grabación del melodrama y continuar grabando tal y como lo hizo el resto de sus compañeros.



La mexicana quien hace poco incursionó como YouTuber compartió cómo fue: “Sí soy muy profesional, no me gustaría parar una producción, sin embargo han sido muy generosos conmigo, me dieron los dos primeros días, luego hacíamos las escenas sentada, medio parada y me han cuidado todos; me siento muy querida”.



También agregó que al terminar su participación en ‘Me declaro culpable’, se enfocaría en su recuperación: “Traía muletas, no podía apoyar el pie, la verdad es que no he tomado terapias porque no me ha dado tiempo, pero tengo que rehabilitarme”.



Acerca de su participación en “Me declaro culpable”, en donde interpreta a “Roberta”, una villana con bipolaridad, Castro declaró para People en español: “Se manejan muchas emociones en estos proyectos, con altibajos, he tenido suerte de siempre trabajar con gente de primer nivel, lo único que hago es aprender”.