Quiero agradecer a los Premios TVYNOVELAS por el reconocimiento que me dieron como la mejor villana del 2018. Nada de esto hubiera sido posible sin el talento, visión y cariño de mi amado director Sergio Cataño quien tomó la batuta de la novela #medeclaroculpable como un gran líder. Gracias maestro @secave por guiarnos y darnos una maravillosa e impecable dirección. Lo admiro, lo respeto y lo quiero!