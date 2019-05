Página

Daniel Castro reapareció junto a sus hijas en un video

Dany y Alexa le robaron la atención a la actriz por algo que hicieron

Los comentarios por las actitudes de las adolescentes no se hicieron esperar

Luego del escándalo que opacara un poco su carrera por supuestamente robar en una tienda de Estados Unidos, Daniela Castro reapareció en sus redes sociales mediante un video acompañada de sus hijas, pero fueron ellas, Dany y Alexa las que le robaron la atención por algo que hicieron.

La actriz de ‘Cañaveral de Pasiones’ y ‘Cadenas de Amargura’ publicó en su cuenta de Instagram un video sentada junto a sus hijas para promocionar un establecimiento de la Ciudad de México, sin embargo, todo se tornó bastante extraño por las actitudes que tomaron Dany y Alexa.

“Hola amors, ahora sí que los he tenido muy abandonados… Pero ya estoy aquí de nuevo y con una gran sorpresa y una gran felicidad, porque mis dos amores de mi vida Dany y Alexa, me dieron la gran sorpresa de traerme a Aquae, a un salón maravilloso donde me hicieron las uñas, me maquillaron, me peinaron, te hacen todo, es una maravilla de salón y sobretodo en este mes que es el mes de la mamá que mis niñas me hayan traído y regalado esto, de verdad no se pierdan la oportunidad de venir”, fue lo que dijo la actriz en el video.

Durante todo el video que Daniela Castro se encuentra hablando a sus fans, Alexa y Dany hacen caras, que varios de los usuarios consideraron desagradables y extrañas.

Por lo anterior, las hijas de la actriz fueron blanco de ataques.