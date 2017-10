Daniela Castro cuenta ‘secreto’ que viene en su contrato (VIDEO)

Por primera vez Daniela Castro contó un secreto que vivió con Jorge Aravena y que además viene en su contrato: no puede dar besos apasionados en las novelas. Fue la misma actriz mexicana quien compartió la divertida experiencia en su canal de videos para YouTube.

La villana de telenovelas explicó que en una ocasión, mientras grababan Una Familia con Suerte, le tocó trabajar junto a Jorge Aravena, sin embargo ella reveló que siempre ha truqueado los besos para no recibir “babas” de nadie, algo que desconocía su compañero.

“Me tenía que dar un beso con Aravena en la novela de ‘Una Familia con Suerte’, entonces la ‘Pinis’ (su personaje) pasó su boquita de piquito, entonces los malvados técnicos y el director lo cortaban, entonces por más que trataba de hacer otro tipo de beso yo seguía con el ‘piquito’, salimos del foro y venía muy preocupado Aravena y me decía: ‘oye Dani ¿te molesta? o… ¿hay algo que te incómodó?, ¿me huele la boca?…. te sentí muy rígida en el beso’…”, dijo.

Agregó que en ese momento iba pasando su excompañero de Cadenas de Amargura y no se contuvo las ganas de explicarle lo que pasaba a jorge Aravena: “Estaba Raúl Araiza en el pasillo y le dice: ‘no mi hermano, ¿no conoces a la Castro?, La Castro no se besó ni conmigo en Cadenas de Amargura’…”, comentó Daniela entre risas.

Y fue ahí donde dijo que ella cree que no es necesario dar besos demasiado fuertes: “lo que pasa es que yo creo que sí se pueden truquear los besos, yo le dije: ‘no Aravenita, no te preocupes, no es eso, viene en mi contrato, no te huele la boca, no es que te quiera dar un beso’, pero así es el personaje, me podía dar ese lujo, pero la verdad es que yo he truqueado siempre los besos, no me gusta, como le dije un día vez a mi patrón Emilio Azcárraga, no me gusta tragarme las babas de nadie”.

Daniela Castro se une a la lista de artistas que ahora comparten sus experiencias en Youtube, al momento, Daniela tiene sólo 7 mil suscriptores, y sus videos acumulan cientos de visitas.

Grabar y grabaaar!! Grabar y grabaaaaar!!! Pero ahorita a comer!!! Les mando muchos besos y que tengan un excelente fin de semana!!!! Una publicación compartida de Jorge Aravena (@jorgearavenam) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 1:48 PDT