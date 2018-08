“¿Quién lo nombró juez a usted?”, fue una de las primicias con las que el presentador Daniel Sarcos se defendió de las fuertes críticas tras compartir que la muerte de su hermano Wolfgan fue a causa del deterioro sanitario de su natal Venezuela.

Mediante su cuenta de Instagram, Daniel compartió un video titulado: “¿Acaso te juramentan como juez de la humanidad el día que abres un Instagram?”.

Durante el video, el exconductor de Un Nuevo Día reveló cómo es que lidia con los difíciles momentos que le presenta la vida, como la reciente muerte de su hermano.

Daniel comenzó diciendo: “Cada quien tiene su forma de enfrentar momentos duros de la vida, la mía por ejemplo entre otras cosas siempre ha sido aferrarme a mi trabajo, porque a través de mi trabajo me distraigo de las cosas que me han pasado y me encuentro con el público que junto a mi familia siempre han sido los que me han dado su apoyo, me han orientado y me han dado toda su energía para salir adelante por difícil que sea el momento que esté pasando”.

De igual manera aseguró que juzgar no es lo suyo: “Le aseguro que usted también tiene su manera de enfrentar sus problemas y sus momentos difíciles, y yo no estoy aquí para juzgar”.

“Y usted deje de juzgar, ¿quién lo nombró juez a usted?”

Añadió: “Así que atención hoy a las 12 del día me verán en ‘Aquí se habla español’ y a las 3:35 me van a ver en ‘Bingo Nacional’, haciéndoles reír y trayéndoles lo mejor de mí para que usted se entretenga”.

Para finalizar, agregó un claro mensaje para sus detractores: “Y usted deje de juzgar, ¿quién lo nombró juez a usted?, porque tiene un Instagram pff”.

Los comentarios en apoyo al venezolano quien por un lado lucha contra el dolor de haber perdido a su hermano y por otro lidia con las críticas, no tardaron en aparecer.

Le comentaron:”Sabias palabras hermano”, “que difícil que además del dolor que estás sufriendo, tengas que lidiar con gente que pretende juzgarte y decirte como debes vivirlo. Recibe un abrazo de solidaridad”, “así se habla Daniel, aquí todos se creen jueces”, “no le pares bola a esos enfermos de odio y envidia”, “no tienes que explicar tus propósito”, “justo así se responde campeón, nadie tiene que decirle cómo sentir tu dolor”.

