No se puede estar más feliz! Gracias amor por bendecirme nuevamente con el milagro de la paternidad! Te amo Ale Celebro esta noticia con mi familia,amigos y sobre todo con mi publico que ha sido mi fiel compañero durante tantos años. Gracias @holard por ser los eternos cómplices de nuestra historia

A post shared by Daniel Sarcos (@dsarcos) on Aug 31, 2018 at 7:29am PDT